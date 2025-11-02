प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं. पहले चरण के चुनाव से पहले वह धुआंधार रैली कर रहे हैं. आरा के बाद नवादा में उनकी जनसभा हो रहा है. जहां वह एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में लोगों को संबोधित कर रहे हैं. इससे पहले आरा में रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने आरजेडी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला था. उन्होंने कहा कि आज विकसित बिहार के संकल्प के साथ पूरा NDA एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, RJD में घमासान मचा हुआ है. नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि CM पद पर RJD के नेता का नाम तय हो लेकिन RJD ने मौका छोड़ा नहीं. RJD ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर CM पद चोरी कर लिया, घोषणा करवाकर रहे."

