मुजफ्फरपुर में मोदी मैजिक, PM ने कहा 'मन मोह लेती है यहां की मिठास' - PM MODI LIVE

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 30, 2025 at 11:44 AM IST

|

Updated : October 30, 2025 at 12:21 PM IST

1 Min Read
मुजफ्फरपुर: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर चीनी मिल मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में अपार भीड़ उमड़ी है. जहां मंच पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के सभी विधायक और जिले के एनडीए के सभी उम्मीदवार मौजूद हैं. सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर की मशहूर लीची की मिठास का जिक्र करते हुए कहा, "जब भी मैं मुजफ्फरपुर आता हूं, तो यहां की मिठास मन मोह लेती है. यहां की लीची जितनी मीठी है, उतनी ही प्यारी और मीठी यहां के लोगों की बोली भी है." इस दौरान उन्होंने एनडीए की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और विपक्ष पर हमला बोलते हुए बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प दोहराया है.

