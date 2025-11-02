प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार बिहार की जनता NDA को रिकॉर्ड सीटें देने जा रही है, ये जंगलराज वाले इस बार सबसे करारी हार का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं क्योंकि बिहार की पुरानी पीढ़ी और अब नई पीढ़ी ने ठान लिया है फिर एक बार NDA सरकार. उन्होंने कहा, 'विकसित बिहार, विकसित भारत का आधार है. जब मैं विकसित बिहार की बात करता हूं, तो इसका मतलब है बिहार का औद्योगिक विकास, बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोज़गार है. आरा के इस मंच से मैं कहता हूं कि आपका सपना ही हमारा संकल्प है."