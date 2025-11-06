पटना: बिहार चुनाव 2025 को लेकर पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो गयी. पहले चरण में राज्य के 18 जिलों में 121 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ. छोटी-मोटी घटना के साथ वोटिंग शांतिपूर्ण रही. राजधानी पटना से लेकर तमाम जिलों में वोटिंग करायी गयी. राज्य में वोटिंग स्थिति क्या रही, मतदाताओं ने क्या कहा? वोटरों ने किस आधार पर मतदान किया? इन तमाम सवालों के साथ ईटीवी भारत की टीम दिनभर की मतदान प्रक्रिया से रूबरू करा रही है. सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोट डाले गए. 9 बजे सुबह तक 13 प्रतिशत, 11 बजे तक 27 प्रतिशत, 1 बजे दोपहर तक 42 प्रतिशत, दोपहर 3 बजे तक 53.77 प्रतिशत तक मतदान हुआ.