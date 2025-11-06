ETV Bharat / Videos

कैसा रहा पहला चरण का मतदान? ETV Bharat के साथ जानें दिनभर का हाल - BIHAR ELECTION 2025

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 6:00 PM IST

Updated : November 6, 2025 at 6:34 PM IST

1 Min Read
पटना: बिहार चुनाव 2025 को लेकर पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो गयी. पहले चरण में राज्य के 18 जिलों में 121 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ. छोटी-मोटी घटना के साथ वोटिंग शांतिपूर्ण रही. राजधानी पटना से लेकर तमाम जिलों में वोटिंग करायी गयी. राज्य में वोटिंग स्थिति क्या रही, मतदाताओं ने क्या कहा? वोटरों ने किस आधार पर मतदान किया? इन तमाम सवालों के साथ ईटीवी भारत की टीम दिनभर की मतदान प्रक्रिया से रूबरू करा रही है. सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोट डाले गए. 9 बजे सुबह तक 13 प्रतिशत, 11 बजे तक 27 प्रतिशत, 1 बजे दोपहर तक 42 प्रतिशत, दोपहर 3 बजे तक 53.77 प्रतिशत तक मतदान हुआ.

Last Updated : November 6, 2025 at 6:34 PM IST

TAGGED:

FIRST PHASE VOTING
BIHAR ELECTION
बिहार चुनाव 2025
पहले चरण की वोटिंग
BIHAR ELECTION 2025

ETV Bharat Bihar Team

संपादक की पसंद

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान, जानिए कौन किस सीट पर मजबूत

बिहार चुनाव में हारे कोई भी प्रत्याशी लेकिन इस 'जाति' की जीत पक्की! जानें किसका पलड़ा भारी?

चुनावी मैदान में 8 पूर्व सीएम के 9 वारिस, लालू यादव और जीतन राम मांझी के 2-2 सदस्य ठोक रहे ताल

बिहार की राजनीति में कहां है आधी आबादी? अधिक वोटिंग के बाद भी टिकट बंटवारे में वंशवाद हावी

