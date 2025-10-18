ETV Bharat / Videos

इसबार आर-पार, NDA या महागठबंधन, देखतें रहे ETV Bharat इलेक्शन एक्सप्रेस - BIHAR ELECTION 2025

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 18, 2025 at 8:29 PM IST

पटना: बिहार चुनाव 2025 को लेकर पहले फेज में 6 नवंबर को 121 सीटों के लिए वोटिंग होगी. दूसरा फेज में 11 नवंबर को वोटिंग है. 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी. इसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि इसबार किसकी सरकार बन रही है. बिहार में महागठबंधन और एनडीए के अलावे जनसुराज, आम आदमी पार्टी, AIMIM, तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल, पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं. कई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनका महागठबंधन और एनडीए से टिकट कट गया है. ऐसे में इसबार का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है. मिथिलांचल से सीमांचल तक, पटना से पूर्णिया, मुंगेर से मगध तक की जनता बदलाव के मूड में है. बिहार में शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई सहित कई मुद्दों को उठाया जा रहा है. ईटीवी भारत इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम लगातार विधानसभा का दौरा कर रही है और जनता की राय जान रही है. मौजूदा सरकार के नेता भी विकास कार्य के दावे कर रहे हैं तो वहीं विपक्ष सहित तमाम राजनीतिक दल के नेता सरकार बनने के बाद विकास कार्य करने का दावा कर रहे हैं.

ETV BHARAT ELECTION EXPRESS
NDA GRAND ALLIANCE
बिहार चुनाव 2025
ईटीवी भारत इलेक्शन एक्सप्रेस
BIHAR ELECTION 2025

ETV Bharat Bihar Team

