बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का कवरेज के लिए ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस आज सिवान में है. जहां गोपालगंज मोड़ के पास से हमारी टीम मतदाताओं का नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है, साथ ही सियासी दलों के नुमाइंदों से 5 साल का हिसाब से मांग रही है. पहले चरण के तहत 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. सिवान में विधानसभा की 8 सीटें हैं. जिनमें 6 पर फिलहाल महागठबंधन का कब्जा है, जबकि 2 सीटें एनडीए के पास है. 2020 चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने सिवान, रघुनाथपुर और बड़हरिया में जीत हासिल की थी, जबकि जीरादेई और दरौली (एसएसी) सीट पर सीपीआई माले ने परचम लहराया था. वहीं, महाराजगंज में कांग्रेस को जीत मिली थी. एनडीए की तरफ से दरौंदा और गोरियाकोठी में भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी का झंडा गाड़ा था.