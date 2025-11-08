ईटीवी इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम आज सीतामढ़ी पहुंची है. यहां जनता का मूड क्या है और जनप्रतिनिधि अपनी जीत को लेकर क्या सोचते हैं, जानने के लिए टीम पहुंची है. सीतामढ़ी के पुनौरा धाम जानकी स्थल से आज सीतामढ़ी के विकास की बात होगी. पिछले विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी जिले के 8 सीट में से 6 सीट पर एनडीए का कब्जा रहा. वहीं दो सीट महागठबंधन के खाते में गई. इन पांच सालों में क्या है सीतामढ़ी की समस्या? क्या-क्या उपलब्धि रही? ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस आज सीतामढ़ी पहुंची है. सभी दलों के नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों से खरे-खरे सवाल के सीधे जवाब मांगे जाएंगे.