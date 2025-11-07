ETV Bharat / Videos

रोहतास की 7 विधानसभा सीटों की ग्राउंड रिपोर्ट, 2020 में सभी सीटों पर जीता था महागठबंधन - ETV BHARAT ELECTION EXPRESS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 7, 2025 at 3:01 PM IST

|

Updated : November 7, 2025 at 3:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतास : बिहार विधानसभा चुनाव की रोहतास जिले में उल्टी गिनती शुरू हो गई है. दरअसल जिले के सातों विधानसभा सीट पर दूसरे चरण यानी 11 नवम्बर को चुनाव होने हैं. ऐसे में यहां चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. बिहार की काराकाट विधानसभा सीट पर इस बार सबकी निगाहें टिकी है. यहां से पूरा खेल भोजपुरी के चर्चित गायक व अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने पलटा है. उनके आने के कारण यहां चुनाव दिलचस्प हो गया है. बतौर निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह एनडीए उम्मीदवार महाबली सिंह तथा इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार अरुण सिंह को कड़ी टक्कर दे रही हैं. माले से डॉ अरुण कुमार और जदयू से महाबलि सिंह के बीच मुकाबला होता लेकिन ज्योति सिंह ने मुकाबला त्रिकोणिय कर दिया है. डेहरी विधानसभा सीट पर राजद का दबदबा है. इस बार विधानसभा चुनाव में सीट कट जाने के कारण आजाद समाज पार्टी से चुनावी मैदान में है. वहीं राजद ने अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के महासचिव रहे गुड्डू चंद्रवंशी पर भरोसा जताया है और उन्हें टिकट दिया है वही इस बार यह सीट लोजपा आर के खाते में है. एनडीए ने इस बार यहां राजीव रंजन उसे सोनू सिंह को मैदान में उतारा है. वहीं जनसुराज से प्रदीप चंद्रवंशी मैदान में हैं. नोखा विधानसभा सीट पर पिछले 25 साल में चार बार बीजेपी और दो बार आरजेडी को जीत मिली है. कभी बीजेपी के रामेश्वर चौरसिया का गढ़ रहे इस सीट पर पिछले दो चुनाव से राजद ने पांव जमा रखा है. मौजूदा विधायक अनीता देवी को राजद ने दोबारा प्रत्याशी बनाया. एनडीए ने उनके सामने नागेंद्र चंद्रवंशी को उतारा है. प्रशांत किशोर ने मो. नसरुल्लाह खान को जनसुराज से टिकट दिया है. दिनारा विधानसभा बक्सर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है. लघु उद्योग के अलावे यहां कोई रोजगार का अन्य बड़ा साधन नहीं है. अधिकांश लोगों का जीवन यापन खेती किसानी से ही चलता है. इस बार यहां राजेश यादव राजद से चुनावी मैदान में हैं. दूसरे नंबर पर आलोक सिंह, RLM से हैं. वहीं बिहार सरकार में मंत्री रहे जय कुमार सिंह बगावती रुख अख्तियार करते हुए निर्दलीय मैदान में है. जाहिर है कि वह वोट काटेंगे. करगहर विधानसभा सीट पर अब तक सिर्फ तीन चुनाव हुए हैं. दो बार जेडीयू ने जीत हासिल की है. पिछले चुनाव में पहली बार कांग्रेस जीती. सासाराम विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेह लता आरएलएम से एनडीए से जहां चुनावी मैदान में हैं. वहीं राजद ने मौजूदा विधायक राजेश गुप्ता का टिकट काट नए प्रत्याशी सत्येंद्र साह पर दांव खेला. लेकिन एन नामांकन के बाद ही झारखंड के पुराने डकैती मामले में जेल जाना पड़ा इसके बाद अब उनकी पत्नी चुनावी मोर्चा संभाल रही है. हालांकि सत्येंद्र साह के साथ राजद का वोट बैंक इनके साथ हैं, यादव और मुस्लिम का तेली समाज से हैं तो उसका वोट बैंक भी है. जदयू के बागी अशोक कुमार कुशवाहा BSP से हैं जो वोट काटने में सफल होंगे. चेनारी विधानसभा सीट पर भाजपा एक बार भी नहीं जीती है. यहां पहले नंबर पर मंगल राम है.  कांग्रेस से लोजपा में गए हैं मुरारी गौतम भी जिसके कारण उनकी एंटी इनक्मबेंसी का लाभ मिल सकता है. वहीं ब्राह्मण वोट जनसुराज के कारण बंटेगा जिसका लाभ होगा वही एनडीए के वोट बैंक और नीतीश मोदी के चेहरे पर वोट मिलेगा.

रोहतास : बिहार विधानसभा चुनाव की रोहतास जिले में उल्टी गिनती शुरू हो गई है. दरअसल जिले के सातों विधानसभा सीट पर दूसरे चरण यानी 11 नवम्बर को चुनाव होने हैं. ऐसे में यहां चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. बिहार की काराकाट विधानसभा सीट पर इस बार सबकी निगाहें टिकी है. यहां से पूरा खेल भोजपुरी के चर्चित गायक व अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने पलटा है. उनके आने के कारण यहां चुनाव दिलचस्प हो गया है. बतौर निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह एनडीए उम्मीदवार महाबली सिंह तथा इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार अरुण सिंह को कड़ी टक्कर दे रही हैं. माले से डॉ अरुण कुमार और जदयू से महाबलि सिंह के बीच मुकाबला होता लेकिन ज्योति सिंह ने मुकाबला त्रिकोणिय कर दिया है. डेहरी विधानसभा सीट पर राजद का दबदबा है. इस बार विधानसभा चुनाव में सीट कट जाने के कारण आजाद समाज पार्टी से चुनावी मैदान में है. वहीं राजद ने अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के महासचिव रहे गुड्डू चंद्रवंशी पर भरोसा जताया है और उन्हें टिकट दिया है वही इस बार यह सीट लोजपा आर के खाते में है. एनडीए ने इस बार यहां राजीव रंजन उसे सोनू सिंह को मैदान में उतारा है. वहीं जनसुराज से प्रदीप चंद्रवंशी मैदान में हैं. नोखा विधानसभा सीट पर पिछले 25 साल में चार बार बीजेपी और दो बार आरजेडी को जीत मिली है. कभी बीजेपी के रामेश्वर चौरसिया का गढ़ रहे इस सीट पर पिछले दो चुनाव से राजद ने पांव जमा रखा है. मौजूदा विधायक अनीता देवी को राजद ने दोबारा प्रत्याशी बनाया. एनडीए ने उनके सामने नागेंद्र चंद्रवंशी को उतारा है. प्रशांत किशोर ने मो. नसरुल्लाह खान को जनसुराज से टिकट दिया है. दिनारा विधानसभा बक्सर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है. लघु उद्योग के अलावे यहां कोई रोजगार का अन्य बड़ा साधन नहीं है. अधिकांश लोगों का जीवन यापन खेती किसानी से ही चलता है. इस बार यहां राजेश यादव राजद से चुनावी मैदान में हैं. दूसरे नंबर पर आलोक सिंह, RLM से हैं. वहीं बिहार सरकार में मंत्री रहे जय कुमार सिंह बगावती रुख अख्तियार करते हुए निर्दलीय मैदान में है. जाहिर है कि वह वोट काटेंगे. करगहर विधानसभा सीट पर अब तक सिर्फ तीन चुनाव हुए हैं. दो बार जेडीयू ने जीत हासिल की है. पिछले चुनाव में पहली बार कांग्रेस जीती. सासाराम विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेह लता आरएलएम से एनडीए से जहां चुनावी मैदान में हैं. वहीं राजद ने मौजूदा विधायक राजेश गुप्ता का टिकट काट नए प्रत्याशी सत्येंद्र साह पर दांव खेला. लेकिन एन नामांकन के बाद ही झारखंड के पुराने डकैती मामले में जेल जाना पड़ा इसके बाद अब उनकी पत्नी चुनावी मोर्चा संभाल रही है. हालांकि सत्येंद्र साह के साथ राजद का वोट बैंक इनके साथ हैं, यादव और मुस्लिम का तेली समाज से हैं तो उसका वोट बैंक भी है. जदयू के बागी अशोक कुमार कुशवाहा BSP से हैं जो वोट काटने में सफल होंगे. चेनारी विधानसभा सीट पर भाजपा एक बार भी नहीं जीती है. यहां पहले नंबर पर मंगल राम है.  कांग्रेस से लोजपा में गए हैं मुरारी गौतम भी जिसके कारण उनकी एंटी इनक्मबेंसी का लाभ मिल सकता है. वहीं ब्राह्मण वोट जनसुराज के कारण बंटेगा जिसका लाभ होगा वही एनडीए के वोट बैंक और नीतीश मोदी के चेहरे पर वोट मिलेगा.

Last Updated : November 7, 2025 at 3:48 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

रोहतास में 7 विधानसभा सीट
बिहार चुनाव 2025
बिहार में दूसरे चरण का चुनाव
ETV BHARAT ELECTION EXPRESS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bihar Team

...view details

संबंधित ख़बरें

PM Modi In Bihar

औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करते पीएम मोदी

November 7, 2025 at 2:10 PM IST
Bihar Election 2025

कैसा रहा पहला चरण का मतदान? ETV Bharat के साथ जानें दिनभर का हाल

November 6, 2025 at 6:00 PM IST
Bihar Elections 2025

एक ओर वोटिंग दूसरी ओर पीएम मोदी की जनसभा, भागलपुर से LIVE

November 6, 2025 at 1:44 PM IST
अररिया में पीएम मोदी

पहले फेज की वोटिंग के बीच अररिया में पीएम मोदी की जनसभा

November 6, 2025 at 11:57 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान, जानिए कौन किस सीट पर मजबूत

बिहार चुनाव में हारे कोई भी प्रत्याशी लेकिन इस 'जाति' की जीत पक्की! जानें किसका पलड़ा भारी?

चुनावी मैदान में 8 पूर्व सीएम के 9 वारिस, लालू यादव और जीतन राम मांझी के 2-2 सदस्य ठोक रहे ताल

बिहार की राजनीति में कहां है आधी आबादी? अधिक वोटिंग के बाद भी टिकट बंटवारे में वंशवाद हावी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.