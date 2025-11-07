रोहतास : बिहार विधानसभा चुनाव की रोहतास जिले में उल्टी गिनती शुरू हो गई है. दरअसल जिले के सातों विधानसभा सीट पर दूसरे चरण यानी 11 नवम्बर को चुनाव होने हैं. ऐसे में यहां चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. बिहार की काराकाट विधानसभा सीट पर इस बार सबकी निगाहें टिकी है. यहां से पूरा खेल भोजपुरी के चर्चित गायक व अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने पलटा है. उनके आने के कारण यहां चुनाव दिलचस्प हो गया है. बतौर निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह एनडीए उम्मीदवार महाबली सिंह तथा इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार अरुण सिंह को कड़ी टक्कर दे रही हैं. माले से डॉ अरुण कुमार और जदयू से महाबलि सिंह के बीच मुकाबला होता लेकिन ज्योति सिंह ने मुकाबला त्रिकोणिय कर दिया है. डेहरी विधानसभा सीट पर राजद का दबदबा है. इस बार विधानसभा चुनाव में सीट कट जाने के कारण आजाद समाज पार्टी से चुनावी मैदान में है. वहीं राजद ने अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के महासचिव रहे गुड्डू चंद्रवंशी पर भरोसा जताया है और उन्हें टिकट दिया है वही इस बार यह सीट लोजपा आर के खाते में है. एनडीए ने इस बार यहां राजीव रंजन उसे सोनू सिंह को मैदान में उतारा है. वहीं जनसुराज से प्रदीप चंद्रवंशी मैदान में हैं. नोखा विधानसभा सीट पर पिछले 25 साल में चार बार बीजेपी और दो बार आरजेडी को जीत मिली है. कभी बीजेपी के रामेश्वर चौरसिया का गढ़ रहे इस सीट पर पिछले दो चुनाव से राजद ने पांव जमा रखा है. मौजूदा विधायक अनीता देवी को राजद ने दोबारा प्रत्याशी बनाया. एनडीए ने उनके सामने नागेंद्र चंद्रवंशी को उतारा है. प्रशांत किशोर ने मो. नसरुल्लाह खान को जनसुराज से टिकट दिया है. दिनारा विधानसभा बक्सर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है. लघु उद्योग के अलावे यहां कोई रोजगार का अन्य बड़ा साधन नहीं है. अधिकांश लोगों का जीवन यापन खेती किसानी से ही चलता है. इस बार यहां राजेश यादव राजद से चुनावी मैदान में हैं. दूसरे नंबर पर आलोक सिंह, RLM से हैं. वहीं बिहार सरकार में मंत्री रहे जय कुमार सिंह बगावती रुख अख्तियार करते हुए निर्दलीय मैदान में है. जाहिर है कि वह वोट काटेंगे. करगहर विधानसभा सीट पर अब तक सिर्फ तीन चुनाव हुए हैं. दो बार जेडीयू ने जीत हासिल की है. पिछले चुनाव में पहली बार कांग्रेस जीती. सासाराम विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेह लता आरएलएम से एनडीए से जहां चुनावी मैदान में हैं. वहीं राजद ने मौजूदा विधायक राजेश गुप्ता का टिकट काट नए प्रत्याशी सत्येंद्र साह पर दांव खेला. लेकिन एन नामांकन के बाद ही झारखंड के पुराने डकैती मामले में जेल जाना पड़ा इसके बाद अब उनकी पत्नी चुनावी मोर्चा संभाल रही है. हालांकि सत्येंद्र साह के साथ राजद का वोट बैंक इनके साथ हैं, यादव और मुस्लिम का तेली समाज से हैं तो उसका वोट बैंक भी है. जदयू के बागी अशोक कुमार कुशवाहा BSP से हैं जो वोट काटने में सफल होंगे. चेनारी विधानसभा सीट पर भाजपा एक बार भी नहीं जीती है. यहां पहले नंबर पर मंगल राम है. कांग्रेस से लोजपा में गए हैं मुरारी गौतम भी जिसके कारण उनकी एंटी इनक्मबेंसी का लाभ मिल सकता है. वहीं ब्राह्मण वोट जनसुराज के कारण बंटेगा जिसका लाभ होगा वही एनडीए के वोट बैंक और नीतीश मोदी के चेहरे पर वोट मिलेगा.