बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों की ग्राउंड रिपोर्ट, 2020 में 4 सीटों पर जीता था महागठबंधन - BIHAR ELECTION 2025

thumbnail

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 1, 2025 at 4:06 PM IST

|

Updated : November 1, 2025 at 4:47 PM IST

1 Min Read
ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस आज बेगूसराय पहुंच चुकी है. जहां से हम सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों की ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे. न केवल जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे, बल्कि तमाम सियासी दलों के नुमाइंदों से भी पिछले 5 वर्ष का हिसाब और अगले 5 साल की प्लानिंग के बारे में बात करेंगे.  2020 में 7 में से 4 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी, जबकि 2 पर एनडीए का कब्जा है. वहीं एक सीट पर लोजपा के उम्मीदवार जीते थे, जोकि बाद में जेडीयू में शामिल हो गए. बेगूसराय जिले में चेरिया बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघरा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय और बखरी (एससी) सीट आती हैं.

Last Updated : November 1, 2025 at 4:47 PM IST

ELECTION EXPRESS
PUBLIC OPINION OF BEGUSARAI
ETV BHARAT ELECTION EXPRESS
बेगूसराय में विधानसभा की 7 सीटें
BIHAR ELECTION 2025

ETV Bharat Bihar Team

