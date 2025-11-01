ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस आज बेगूसराय पहुंच चुकी है. जहां से हम सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों की ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे. न केवल जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे, बल्कि तमाम सियासी दलों के नुमाइंदों से भी पिछले 5 वर्ष का हिसाब और अगले 5 साल की प्लानिंग के बारे में बात करेंगे. 2020 में 7 में से 4 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी, जबकि 2 पर एनडीए का कब्जा है. वहीं एक सीट पर लोजपा के उम्मीदवार जीते थे, जोकि बाद में जेडीयू में शामिल हो गए. बेगूसराय जिले में चेरिया बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघरा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय और बखरी (एससी) सीट आती हैं.