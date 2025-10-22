मुजफ्फरपुर में एनडीए या महागठबंधन, किसका होगा कब्जा, देखें ETV Bharat इलेक्शन एक्सप्रेस लाइव - BIHAR ELECTION 2025
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 22, 2025 at 3:50 PM IST|
Updated : October 22, 2025 at 4:49 PM IST
बिहार चुनाव 2025 को लेकर मुजफ्फरपुर में पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग होनी है. जिले के 11 सीटों में 6 सीट पर एनडीए और 5 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है. ऐसे में मुजफ्फरपुर में एनडीए और महागठबंधन दोनों की पकड़ मानी जा रही है. इसबार किसकी सरकार बनेगी, मुजफ्फरपुर की 11 सीटों पर किसका कब्जा होगा, इन तमाम सवाल को जानने के लिए ईटीवी भारत इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पहुंची. यहां के सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ साथ जनता से बात की. इसबार बिहार में एक ओर जहां एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई है, वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज आने से मुकाबला त्रिकोणीय होते दिख रहा है.
बिहार चुनाव 2025 को लेकर मुजफ्फरपुर में पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग होनी है. जिले के 11 सीटों में 6 सीट पर एनडीए और 5 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है. ऐसे में मुजफ्फरपुर में एनडीए और महागठबंधन दोनों की पकड़ मानी जा रही है. इसबार किसकी सरकार बनेगी, मुजफ्फरपुर की 11 सीटों पर किसका कब्जा होगा, इन तमाम सवाल को जानने के लिए ईटीवी भारत इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पहुंची. यहां के सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ साथ जनता से बात की. इसबार बिहार में एक ओर जहां एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई है, वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज आने से मुकाबला त्रिकोणीय होते दिख रहा है.