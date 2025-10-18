बिहार में किसकी बनेगी सरकार? जानने के लिए ETV Bharat इलेक्शन एक्सप्रेस से जुड़ें - BIHAR ELECTION 2025
Published : October 18, 2025 at 8:29 PM IST
पटना: बिहार चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है. ईवीटी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही है. क्षेत्र में नेता और जनता के बीच जाकर सच्चाई से रूबरू करवा रही है. मौजूदा सरकार का विकास कार्य और सरकार में आने का दावा करने वाली राजनीतिक पार्टियों की घोषणा चर्चा में है. इसबार बिहार में जहां एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर है, वहीं जन सुराज, आम आदमी पार्टी, AIMIM, तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल, पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं. इसबार जनता अपने नेता को कैसे वोट करेगी, किस आधार पर सरकार को चुनेगी, इन तमाम मुहों को ईटीवी भारत उठा रहा है. आप भी इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ईटीवी भारत की खबरों से अपडेट होते रहें.
