ETV Bharat / Videos

बिहार में किसकी बनेगी सरकार? जानने के लिए ETV Bharat इलेक्शन एक्सप्रेस से जुड़ें - BIHAR ELECTION 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 18, 2025 at 8:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है. ईवीटी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही है. क्षेत्र में नेता और जनता के बीच जाकर सच्चाई से रूबरू करवा रही है. मौजूदा सरकार का विकास कार्य और सरकार में आने का दावा करने वाली राजनीतिक पार्टियों की घोषणा चर्चा में है. इसबार बिहार में जहां एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर है, वहीं जन सुराज, आम आदमी पार्टी, AIMIM, तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल, पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं. इसबार जनता अपने नेता को कैसे वोट करेगी, किस आधार पर सरकार को चुनेगी, इन तमाम मुहों को ईटीवी भारत उठा रहा है. आप भी इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ईटीवी भारत की खबरों से अपडेट होते रहें.

पटना: बिहार चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है. ईवीटी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही है. क्षेत्र में नेता और जनता के बीच जाकर सच्चाई से रूबरू करवा रही है. मौजूदा सरकार का विकास कार्य और सरकार में आने का दावा करने वाली राजनीतिक पार्टियों की घोषणा चर्चा में है. इसबार बिहार में जहां एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर है, वहीं जन सुराज, आम आदमी पार्टी, AIMIM, तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल, पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं. इसबार जनता अपने नेता को कैसे वोट करेगी, किस आधार पर सरकार को चुनेगी, इन तमाम मुहों को ईटीवी भारत उठा रहा है. आप भी इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ईटीवी भारत की खबरों से अपडेट होते रहें.

For All Latest Updates

TAGGED:

ELECTION EXPRESS 2
ETV BHARAT ELECTION EXPRESS
GRAND ALLIANCE NDA
बिहार चुनाव 2025
BIHAR ELECTION 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bihar Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Bihar Election 2025

इसबार आर-पार, NDA या महागठबंधन, देखतें रहे ETV Bharat इलेक्शन एक्सप्रेस

October 18, 2025 at 8:29 PM IST
हैदराबाद में महाकवि विद्यापति स्मृति कार्यक्रम

हैदराबाद में महाकवि विद्यापति स्मृति कार्यक्रम, दरभंगा के बीजेपी एमएलए ने की शिरकत

December 15, 2024 at 8:47 PM IST
MAHAPARVA CHHATH PUJA

महापर्व छठ पर स्कूली बच्चों का कार्यक्रम देख आप भी कहेंगे क्या बात! छठी मईया के भक्तिभाव में डूबा विद्यालय परिसर

November 4, 2024 at 4:45 PM IST
Stampede In Bhagalpur

Watch Video: सावन के मौके पर भागलपुर में मची भगदड़, गंगा घाट पर डूबने से बचे कई लोग - Stampede In Bhagalpur

August 13, 2024 at 1:24 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में NDA अगर जीत भी जाए तब भी क्या नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे CM? विस्तार से समझिए

बिहार की राजनीति में आखिर क्यों जरूरत बन गए मुकेश सहनी, क्या है इनकी सबसे बड़ी ताकत

क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर ही बिहार चुनाव लड़ेगी BJP? इन बयानों से समझिये

17% आबादी, टिकट 0.. बिहार चुनाव में BJP ने फिर मुस्लिमों से किया किनारा, जानिए क्यों?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.