बिहार: मलेशिया के मशहूर पेट्रोनास ट्विन टावर्स की तर्ज पर दिखेगा मुंगेर में दुर्गा पूजा पंडाल

मलेशिया के पेट्रोनास ट्विन टावर्स की यह 180 फीट ऊंची प्रतिकृति तस्वीरों को आधार बनाकर बनाई जा रही है। इसे ऐसे कारीगर बना रहे हैं जिन्होंने वास्तुकला का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया है। बिहार के मुंगेर में झारखंड से आए लगभग 70 कारीगर इस खास पंडाल को तैयार कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से हैं। ये कारीगर बांस, लकड़ी और अन्य सामग्रियों का इस्तेमाल करके यह ढांचा तैयार कर रहे हैं। वे लगभग तीन महीनों से दुर्गा पूजा पंडाल बनाने में जुटे हैं। वे विक्टोरियन वास्तुकला से प्रेरित 70 फीट ऊंचा ढांचा भी बना रहे हैं, जिसके सबसे ऊपर एक शिवलिंग होगा जहां भक्त भगवान शिव के दर्शन कर सकेंगे। आयोजकों का कहना है कि इन दोनों ढांचों को बनवाने में लगभग दो करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।