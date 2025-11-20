ETV Bharat / Videos

Bihar CM Nitish Kumar Oath Ceremony LIVE: 'मैं नीतीश कुमार'… 10वीं बार बिहार के बनें CM, तमाम दिग्गज हैं मौजूद - NITISH KUMAR SHAPATH GRAHAN

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 20, 2025 at 11:11 AM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड विजय के बाद आज जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर रहे हैं. गांधी मैदान में सुबह 11:30 बजे आयोजित इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित 11 एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य प्रमुख नेता उपस्थित हैं. उनके साथ 16 से 20 मंत्रियों, जिनमें भाजपा के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उपमुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, शपथ लेने की संभावना है. राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान शपथ दिलाएंगे, जबकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और लाखों कार्यकर्ता कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं.

BIHAR CM NITISH KUMAR
NITISH KUMAR OATH CEREMONY LIVE
NITISH KUMAR
नीतीश कुमार शपथ समारोह
NITISH KUMAR SHAPATH GRAHAN

ETV Bharat Bihar Team

