बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान: जाएंगे राज्यसभा, 10 अप्रैल तक बने रहेंगे सीएम - NITISH WILL GO TO RAJYA SABHA

बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान (ETV Bharat)

Published : March 5, 2026 at 6:34 PM IST

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा एलान किया है. सोशल मीडिया X पर अपनी पुरानी इच्छा का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार ने लिखा, 'संसदीय जीवन की शुरुआत से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं. इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं.'

आगे नीतीश कुमार ने लिखा, 'मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा. जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा'

नीतीश कुमार की नई सियासी पारी को लेकर पिछले कई दिनों से सस्पेंस चल रहा था.. लेकिन इस सस्पेंस को खत्म करते हुए नीतीश कुमार ने नई सियासी पारी शुरू करने का एलान किया. हालांकि नीतीश कुमार के एलान से पार्टी कार्यकर्ताओं में जबर्दस्त निराशा है. कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के फैसले का जबर्दस्त विरोध किया और बीजेपी पर विश्वासघात का आरोप लगाया.  

