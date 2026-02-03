Bihar Budget Live: वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव पेश कर रहे हैं बिहार बजट - BIHAR BUDGET 2026
Published : February 3, 2026 at 2:05 PM IST|
Updated : February 3, 2026 at 2:15 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर रहे हैं. पिछले कुछ सालों से लगातार बजट की राशि में इजाफा हुआ है. ऐसे में इस बार किस विभाग के खाते में कितनी राशि गई है इसपर सबकी निगाह टिकी हुई है. चूंकि विधानसभा चुनाव में एनडीए को लैंड स्लाइड विक्ट्री मिली है, ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि सरकार अपना खजाना लोगों के लिए खोलने वाली है. वैसे विपक्ष का कहना है कि सरकार लोगों को तो सुरक्षा मुहैया करा नहीं पा रही है, ऐसे में भारी-भरकम बजट पेश करने से ही क्या लाभ होने वाला है.
