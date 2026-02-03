ETV Bharat / Videos

Bihar Budget Live: वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव पेश कर रहे हैं बिहार बजट - BIHAR BUDGET 2026

बिजेन्द्र प्रसाद यादव (ETV Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 3, 2026 at 2:05 PM IST

Updated : February 3, 2026 at 2:15 PM IST

पटना : बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर रहे हैं. पिछले कुछ सालों से लगातार बजट की राशि में इजाफा हुआ है. ऐसे में इस बार किस विभाग के खाते में कितनी राशि गई है इसपर सबकी निगाह टिकी हुई है. चूंकि विधानसभा चुनाव में एनडीए को लैंड स्लाइड विक्ट्री मिली है, ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि सरकार अपना खजाना लोगों के लिए खोलने वाली है. वैसे विपक्ष का कहना है कि सरकार लोगों को तो सुरक्षा मुहैया करा नहीं पा रही है, ऐसे में भारी-भरकम बजट पेश करने से ही क्या लाभ होने वाला है.

BIHAR BUDGET LIVE
BIHAR ASSEMBLY BUDGET SESSION
बिहार बजट 2026
बिजेन्द्र प्रसाद यादव
BIHAR BUDGET 2026

ETV Bharat Bihar Team

