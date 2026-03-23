बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार कर रहे हैं जारी - BIHAR INTER RESULT 2026
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Published : March 23, 2026 at 1:43 PM IST|
Updated : March 23, 2026 at 1:58 PM IST
पटना : बिहार इंटर के 13.17 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म हो गया है. प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट बिहार बोर्ड के ऑफिस में जारी कर रहे हैं. इस मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ बी राजेन्द्र मौजूद हैं. इस वर्ष इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 13.17 लाख परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. लगातार आठवें वर्ष बिहार बोर्ड ने देश भर में सबसे पहले इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है. परीक्षा में शामिल परीक्षार्थी बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट interbiharboard.com अथवा www.bsebexam.com पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट पर 12th रिजल्ट पर क्लिक करके अपना रोल कोड और रोल नंबर अंकित करना होगा. इसके बाद रिजल्ट खुल जाएगा जिसे डाउनलोड करके सेव किया जा सकता है.
पटना : बिहार इंटर के 13.17 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म हो गया है. प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट बिहार बोर्ड के ऑफिस में जारी कर रहे हैं. इस मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ बी राजेन्द्र मौजूद हैं. इस वर्ष इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 13.17 लाख परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. लगातार आठवें वर्ष बिहार बोर्ड ने देश भर में सबसे पहले इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है. परीक्षा में शामिल परीक्षार्थी बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट interbiharboard.com अथवा www.bsebexam.com पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट पर 12th रिजल्ट पर क्लिक करके अपना रोल कोड और रोल नंबर अंकित करना होगा. इसके बाद रिजल्ट खुल जाएगा जिसे डाउनलोड करके सेव किया जा सकता है.