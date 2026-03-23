ETV Bharat / Videos

बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार कर रहे हैं जारी - BIHAR INTER RESULT 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 23, 2026 at 1:43 PM IST

|

Updated : March 23, 2026 at 1:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार इंटर के 13.17 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म हो गया है. प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट बिहार बोर्ड के ऑफिस में जारी कर रहे हैं. इस मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ बी राजेन्द्र मौजूद हैं. इस वर्ष इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 13.17 लाख परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. लगातार आठवें वर्ष बिहार बोर्ड ने देश भर में सबसे पहले इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है. परीक्षा में शामिल परीक्षार्थी बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट interbiharboard.com अथवा www.bsebexam.com पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट पर 12th रिजल्ट पर क्लिक करके अपना रोल कोड और रोल नंबर अंकित करना होगा. इसके बाद रिजल्ट खुल जाएगा जिसे डाउनलोड करके सेव किया जा सकता है.

पटना : बिहार इंटर के 13.17 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म हो गया है. प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट बिहार बोर्ड के ऑफिस में जारी कर रहे हैं. इस मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ बी राजेन्द्र मौजूद हैं. इस वर्ष इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 13.17 लाख परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. लगातार आठवें वर्ष बिहार बोर्ड ने देश भर में सबसे पहले इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है. परीक्षा में शामिल परीक्षार्थी बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट interbiharboard.com अथवा www.bsebexam.com पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट पर 12th रिजल्ट पर क्लिक करके अपना रोल कोड और रोल नंबर अंकित करना होगा. इसके बाद रिजल्ट खुल जाएगा जिसे डाउनलोड करके सेव किया जा सकता है.

Last Updated : March 23, 2026 at 1:58 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR BOARD 12TH RESULT 2026
BIHAR INTERMEDIATE RESULT
BIHAR BOARD 2026 TOPPERS LIST
बिहार इंटर रिजल्ट 2026
BIHAR INTER RESULT 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bihar Team

...view details

संबंधित ख़बरें

विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (IANS)

तेल संकट पर विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग

March 14, 2026 at 4:13 PM IST
PM MODI LIVE

Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE: पीएम मोदी आज छात्रों से कर रहे हैं सीधा संवाद, तनाव दूर करने का देंगे गुरुमंत्र

February 9, 2026 at 10:20 AM IST
Etv Bharat

तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में रख रहे हैं अपनी बात

February 5, 2026 at 2:24 PM IST
BIHAR BUDGET 2026

Bihar Budget Live: वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव पेश कर रहे हैं बिहार बजट

February 3, 2026 at 2:05 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.