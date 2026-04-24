Bihar Assembly Floor Test LIVE: बिहार विधानसभा में आज सम्राट सरकार की अग्निपरीक्षा - CM SAMRAT CHOUDHARY
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Published : April 24, 2026 at 11:02 AM IST|
Updated : April 24, 2026 at 12:41 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सदन में विश्वास मत हासिल करेंगे. एनडीए के पास 201 से अधिक विधायकों का समर्थन होने के कारण बहुमत साबित करना महज औपचारिकता माना जा रहा है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दोनों उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव के साथ विधानसभा पहुंचे, जहां एनडीए विधायकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. भाजपा विधायकों ने नारेबाजी कर उत्साह दिखाया, जबकि सम्राट चौधरी ने जीत का चिह्न बनाते हुए कहा कि हमलोग आसानी से बहुमत साबित कर देंगे. सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश होने के बाद वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होने वाली है.
पटना: बिहार विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सदन में विश्वास मत हासिल करेंगे. एनडीए के पास 201 से अधिक विधायकों का समर्थन होने के कारण बहुमत साबित करना महज औपचारिकता माना जा रहा है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दोनों उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव के साथ विधानसभा पहुंचे, जहां एनडीए विधायकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. भाजपा विधायकों ने नारेबाजी कर उत्साह दिखाया, जबकि सम्राट चौधरी ने जीत का चिह्न बनाते हुए कहा कि हमलोग आसानी से बहुमत साबित कर देंगे. सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश होने के बाद वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होने वाली है.