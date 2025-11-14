Bihar Election Results 2025

बिहार चुनाव परिणाम: नतीजों के बाद पीएम मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को कर रहे संबोधित - BIHAR ASSEMBLY ELECTION RESULTS

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 14, 2025 at 7:06 PM IST

पटना/नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को मिली प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनका अभिनंदन किया.

इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का अभिवादन किया. इस बीच एनडीए बिहार में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए तैयार है. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सुशासन, विकास और लोक कल्याण की जीत हुई है. 

इस दौरान पीएम मोदी ने बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि ऐतिहासिक जनादेश सरकार को लोगों की सेवा करने और राज्य के लिए नए संकल्प के साथ काम करने के लिए सशक्त करेगा.

