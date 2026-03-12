LPG संकट को बतसपुर गांव का जवाब: ग्रामीण बायोगैस पर पकाते हैं खाना - UNIQUE SOLUTION TO LPG CRISIS
Published : March 12, 2026 at 9:30 PM IST
मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव की वजह से जहां देशभर में एलपीजी की आपूर्ति का संकट गहराया हुआ है तो वहीं बिहार के गया का एक छोटा सा गांव बतसपुर खुद को आत्मनिर्भर बनाकर मिसाल पेश कर रहा है. बतसपुर गांव में कई परिवार अब एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भर नहीं हैं, क्योंकि यहां के लोग गोबर से उत्पादित बायोगैस का उपयोग करके खाना बना रहे हैं. ये बायोगैस सरकार की तरफ से चल रही गोबरधन योजना के तहत स्थापित किए गए प्लांट से ग्रामीणों को मिलती है, जो गोबर और जैविक कचरे को बायोगैस में परिवर्तित करता है. लोगों का कहना है कि बायोगैस के जरिए उन्हें स्वच्छ ईधन मिल रहा है और अच्छे से खाना भी बन जाता है. हालांकि, ग्रामीणों का ये भी कहना है कि वे एलपीजी सिलेंडर भी घर पर रखते हैं इमरजेंसी में काम आने के लिए, क्योंकि बायोगैस की आपूर्ति हर समय नहीं हो पाती है.
बायोगैस प्लांट की कुछ चुनौतियां भी हैं वो है पर्याप्त मात्रा में गोबर ना मिल पाना लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद ये प्लांट पिछले चार साल से यहां संचालित है.
बिहार के इस गांव की ये छोटी सी पहल आज एक बड़ा संदेश दे रही है. जब दुनिया संसाधनों के लिए आपस में लड़ रही है, तब ये गांव दिखा रहा है कि समाधान हमारे अपने आंगन में ही छिपा है. यह सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि आने वाले संकट के खिलाफ एक मजबूत ढाल है.
