बिहार के नालंदा में बड़ा हादसा हुआ है. यहां शीतला मंदिर में सुबह-सुबह भगदड़ मच गई. हादसे में 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि, कई श्रद्धालु घायल हो गए. घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है.

घटना जिले के दीपनगर थाना इलाके के मघड़ा स्थित शीतला मंदिर की है. हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. लोगों ने मंदिर प्रबंधन और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया. हादसे की खबर मिलते ही दीपनगर थाना पुलिस, सदर डीएसपी और एसडीएम की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी है.

बताया जा रहा है कि चैत माह का अंतिम मंगलवार होने की वजह से मंदिर में 25 हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ जुट गई, जहां शोर मचने की वजह से हंगामा हुआ और भगदड़ मच गई. राज्य सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.