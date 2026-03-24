रेलवे का बड़ा झटका! 1 अप्रैल से बदल जाएंगे टिकट कैंसिल करने के नियम, जेब पर पड़ेगा भारी असर - BIG SHOCK FROM THE RAILWAYS
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Published : March 24, 2026 at 7:01 PM IST
भारतीय रेलवे अपने करोड़ों यात्रियों को बड़ा झटका देने जा रही है. रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है. रेलवे की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कन्फर्म टिकट कैंसिल कराना अब यात्रियों को महंगा पड़ेगा. रिफंड समय के आधार पर तय होगा. यानी जितनी देरी से टिकट कैंसिलेशन... उतना कम रिफंड.
यदि आप यात्रा से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको अधिकतम रिफंड मिलेगा. इस स्थिति में केवल न्यूनतम निर्धारित फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज ही काटा जाएगा. यदि टिकट ट्रेन छूटने से 72 घंटे से कम और 24 घंटे से पहले कैंसिल किया जाता है, तो कुल किराए का 25% हिस्सा काट लिया जाएगा. साथ ही, न्यूनतम शुल्क भी लागू होगा. अगर ट्रेन खुलने से 24 घंटे से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर सीधे 50% किराया काट लिया जाएगा. पहले यह नियम 12 से 4 घंटे के बीच हुआ करता था. रेलवे ने अब 'लास्ट मिनट' रिफंड की सुविधा लगभग खत्म कर दी है. यदि ट्रेन छूटने में 8 घंटे से कम का समय बचा है, तो टिकट कैंसिल कराने पर शून्य (Zero) रिफंड मिलेगा. पहले यात्रियों को 4 घंटे पहले तक कुछ रिफंड मिल जाता था, लेकिन अब यह समय सीमा बढ़ाकर 8 घंटे कर दी गई है.
भारतीय रेलवे अपने करोड़ों यात्रियों को बड़ा झटका देने जा रही है. रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है. रेलवे की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कन्फर्म टिकट कैंसिल कराना अब यात्रियों को महंगा पड़ेगा. रिफंड समय के आधार पर तय होगा. यानी जितनी देरी से टिकट कैंसिलेशन... उतना कम रिफंड.
यदि आप यात्रा से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको अधिकतम रिफंड मिलेगा. इस स्थिति में केवल न्यूनतम निर्धारित फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज ही काटा जाएगा. यदि टिकट ट्रेन छूटने से 72 घंटे से कम और 24 घंटे से पहले कैंसिल किया जाता है, तो कुल किराए का 25% हिस्सा काट लिया जाएगा. साथ ही, न्यूनतम शुल्क भी लागू होगा. अगर ट्रेन खुलने से 24 घंटे से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर सीधे 50% किराया काट लिया जाएगा. पहले यह नियम 12 से 4 घंटे के बीच हुआ करता था. रेलवे ने अब 'लास्ट मिनट' रिफंड की सुविधा लगभग खत्म कर दी है. यदि ट्रेन छूटने में 8 घंटे से कम का समय बचा है, तो टिकट कैंसिल कराने पर शून्य (Zero) रिफंड मिलेगा. पहले यात्रियों को 4 घंटे पहले तक कुछ रिफंड मिल जाता था, लेकिन अब यह समय सीमा बढ़ाकर 8 घंटे कर दी गई है.