CBSE की OSM से परेशान छात्रों के लिए बड़ी राहत, IIT-NIT काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति - BIG RELIEF TO OSM AFFECTED STUDENTS
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Published : June 6, 2026 at 10:16 PM IST
CBSE की ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी OSM से परेशान छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर आई. ज्वाइंट सीट एलॉकेशन अथॉरिटी यानी JOSAA ने ऐसे छात्रों को भी आवेदन की अनुमति दी है. ऐसे छात्रों को काउंसलिंग के तहत JEE एडवांस्ड की आयोजन एजेंसी आईआईटी रुड़की ने राहत दी है. जोसा काउंसलिंग में ऐसे विद्यार्थियों को प्रोविजनल रूप से आवेदन की अनुमति दी गई है. ऐसे विद्यार्थियों को प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट भी जारी कर दिया जाएगा, रिजल्ट में अपडेट के बाद पात्रता शर्त पूरी होने पर चौथे राउंड के बाद उनकी सीट को कंफर्म किया जाएगा.
दरअसल, सीबीएसई ने इस बार ऑन स्क्रीन मार्किंग के तहत स्टूडेंट्स की आंसर शीट चेक की थी, जिसमें काफी खामियों की बात सामने आई और इससे बड़ी संख्या में छात्र परेशान दिखे. IIT में प्रवेश के लिए जरूरी 75 प्रतिशत अंक या संबंधित बोर्ड की टॉप 20 परसेंटाइल के नियम हैं, जिसे ये स्टूडेंट्स नहीं छू पाएं हैं. इन विद्यार्थियों ने री-इवैल्यूएशन के लिए भी आवेदन किया है. ये छात्र भी IIT एडवांस के लिए आवेदन दे सकते हैं. यानी छात्रों को फिलहाल अस्थायी रूप से राहत मिली है.
CBSE की ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी OSM से परेशान छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर आई. ज्वाइंट सीट एलॉकेशन अथॉरिटी यानी JOSAA ने ऐसे छात्रों को भी आवेदन की अनुमति दी है. ऐसे छात्रों को काउंसलिंग के तहत JEE एडवांस्ड की आयोजन एजेंसी आईआईटी रुड़की ने राहत दी है. जोसा काउंसलिंग में ऐसे विद्यार्थियों को प्रोविजनल रूप से आवेदन की अनुमति दी गई है. ऐसे विद्यार्थियों को प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट भी जारी कर दिया जाएगा, रिजल्ट में अपडेट के बाद पात्रता शर्त पूरी होने पर चौथे राउंड के बाद उनकी सीट को कंफर्म किया जाएगा.
दरअसल, सीबीएसई ने इस बार ऑन स्क्रीन मार्किंग के तहत स्टूडेंट्स की आंसर शीट चेक की थी, जिसमें काफी खामियों की बात सामने आई और इससे बड़ी संख्या में छात्र परेशान दिखे. IIT में प्रवेश के लिए जरूरी 75 प्रतिशत अंक या संबंधित बोर्ड की टॉप 20 परसेंटाइल के नियम हैं, जिसे ये स्टूडेंट्स नहीं छू पाएं हैं. इन विद्यार्थियों ने री-इवैल्यूएशन के लिए भी आवेदन किया है. ये छात्र भी IIT एडवांस के लिए आवेदन दे सकते हैं. यानी छात्रों को फिलहाल अस्थायी रूप से राहत मिली है.