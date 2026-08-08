RAC और वेटिंग टिकट वालों को बड़ी राहत! मोबाइल पर 2 मिनट में देखें ट्रेन की कौन-सी बर्थ है खाली - IRCTC TICKET BOOKING
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Published : August 8, 2026 at 11:04 PM IST
अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं या करने वाले हैं और अभी तक टिकट वेटिंग या RAC में है तो ये खबर आपके लिए है. अब आपको खाली सीट की स्टेट जानने के लिए बार-बार टीटी के पास जाने की जरूरत नहीं है. भारत रेलवे ने एक ऐसी सुविधा दी है, जिसके जरिए आप अपने मोबाइल पर ही खाली बर्थ की जानकारी ले सकते हैं.
रेलवे के मुताबिक, रेलवे का पहला चार्ट ट्रेन के खुलने से करीब 4 घंटे पहले और दूसरा चार्ट ट्रेन के खुलने से करीब 30 मिनट पहले जारी होता है. दूसरे चार्ट के बाद बची हुई सीटों की जानकारी अपडेट हो जाती है. तो अब आपको बताते हैं खाली सीट की स्टेटस जानने के लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको IRCTC रेल कनेक्ट एप या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं या करने वाले हैं और अभी तक टिकट वेटिंग या RAC में है तो ये खबर आपके लिए है. अब आपको खाली सीट की स्टेट जानने के लिए बार-बार टीटी के पास जाने की जरूरत नहीं है. भारत रेलवे ने एक ऐसी सुविधा दी है, जिसके जरिए आप अपने मोबाइल पर ही खाली बर्थ की जानकारी ले सकते हैं.
रेलवे के मुताबिक, रेलवे का पहला चार्ट ट्रेन के खुलने से करीब 4 घंटे पहले और दूसरा चार्ट ट्रेन के खुलने से करीब 30 मिनट पहले जारी होता है. दूसरे चार्ट के बाद बची हुई सीटों की जानकारी अपडेट हो जाती है. तो अब आपको बताते हैं खाली सीट की स्टेटस जानने के लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको IRCTC रेल कनेक्ट एप या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.