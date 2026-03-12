संकट के बीच बड़ी खबर: ईरान ने भारतीय जहाजों को स्ट्रेट होर्मुज से निकलने की दी अनुमति - IRAN ALLOWS INDIAN SHIPS
Published : March 12, 2026 at 4:54 PM IST
दुनिया का वो समुद्री रास्ता...जहां से हर दिन करोड़ों बैरल तेल गुजरता है. अब वही रास्ता तनाव की वजह से लगभग ठप है. लेकिन इसी संकट के बीच भारत को बड़ी राहत मिली है. एएनआई के सूत्रों के मुताबिक ईरान ने भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुजस से गुजरने की अनुमति दे दी है. होर्मुज स्ट्रेट ईरान और ओमान के बीच का पतला समुद्री रास्ता है. ये रास्ता हर दिन 2 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए इस्तेमाल होता है. दुनिया के तेल व्यापार का लगभग एक चौथाई हिस्सा और तेल खपत का पांचवां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है. अगर यहां रुकावट आती है तो इसका असर सिर्फ तेल बाजार पर नहीं, बल्कि सप्लाई चेन और घरेलू बजट पर भी पड़ेगा. ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी थी जो भी जहाज स्ट्रेट पार करना चाहता है, उसे पहले ईरान से अनुमति लेनी होगी. रियर एडमिरल अलीरेजा तांगसिरी ने कहा कि बिना अनुमति गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया जाएगा. असल में, दो जहाजों को पहले ही स्ट्रेट में टारगेट किया गया था. लेकिन भारतीय जहाजों के लिए राहत भरी खबर आई है. ईरान ने भारतीय झंडे वाले जहाजों को सुरक्षित रूप से स्ट्रेट पार करने की अनुमति दे दी है. फिलहाल फारस की खाड़ी में 28 भारतीय जहाज मौजूद हैं, जिनमें 778 नाविक सवार हैं. 24 जहाज स्ट्रेट के पश्चिम में हैं और 4 जहाज पूर्व में. भारत के शिपिंग मंत्रालय ने 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय कर रखा है. मंत्रालय, जहाज कंपनियां और स्थानीय अधिकारी मिलकर नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं. अगर जरूरत पड़ी तो तुरंत मदद भी भेजी जाएगी. सरकार का मकसद है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और भारत के समुद्री हितों की रक्षा करना.
