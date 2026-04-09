महिला आरक्षण पर बड़ा संकेत: क्या 2029 से महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण? - BIG HINT ON WOMEN RESERVATION
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Published : April 9, 2026 at 4:19 PM IST
महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है और सभी सांसदों से इसे समर्थन देने की अपील की है. प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि यह देश की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों की झलक है. प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि 16 अप्रैल से संसद में इस बिल पर चर्चा और इसे आगे बढ़ाने के लिए विशेष बैठक बुलाई जाएगी. जानकारी के मुताबिक, संसद का विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल तक चलेगा...जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव पर चर्चा होगी.
इस बदलाव के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो सकती है, जिसमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. सरकार की योजना है कि महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू किया जाए. आपको बता दें कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान 2023 में ही लाया गया था...लेकिन इसे लागू करने के लिए परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है.
महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है और सभी सांसदों से इसे समर्थन देने की अपील की है. प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि यह देश की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों की झलक है. प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि 16 अप्रैल से संसद में इस बिल पर चर्चा और इसे आगे बढ़ाने के लिए विशेष बैठक बुलाई जाएगी. जानकारी के मुताबिक, संसद का विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल तक चलेगा...जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव पर चर्चा होगी.
इस बदलाव के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो सकती है, जिसमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. सरकार की योजना है कि महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू किया जाए. आपको बता दें कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान 2023 में ही लाया गया था...लेकिन इसे लागू करने के लिए परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है.