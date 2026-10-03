आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका! मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ समेत कई नेता कांग्रेस में शामिल

दिल्ली की राजनीति में आज उस समय एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब आम आदमी पार्टी की नेता और मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ AAP का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गईं. प्रियंका कक्कड़ के साथ-साथ रजत राकेश टंडन और पूर्व विधायक श्याम सुंदर शर्मा भी कांग्रेस में शामिल हो गए. कांग्रेस के सीनियर नेता पवन खेड़ा, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव समेत दूसरे नेताओं ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई. इस दौरान प्रियंका कक्कड़ ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की.

कांग्रेस से जुड़ने वाली प्रियंका कक्कड़ पेशे से वकील रही हैं. उन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया से कानून (लॉ) में मास्टर डिग्री ली. राजनीति में आने से पहले उन्होंने करीब 17 वर्षों तक वकालत की. वह साल 2013 में आम आदमी पार्टी से जुड़ी थीं. अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्टी का मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया था. इसके अलावा उन्होंने पार्टी में राज्यसभा सांसद संजय सिंह के सलाहकार, उत्तर प्रदेश के कानूनी पर्यवेक्षक और तेलंगाना की पार्टी ऑब्जर्वर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थीं.