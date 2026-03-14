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अंबाला में STF का बड़ा एक्शन, तीन युवक गिरफ्तार, बैग में मिला विस्फोटक - BIG ACTION BY STF IN AMBALA

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अंबाला में STF का बड़ा एक्शन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 14, 2026 at 4:38 PM IST

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हरियाणा के अंबाला में स्पेशल टास्क फोर्स ने बाइक सवार तीन युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से दो किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है. अंबाला में एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की. टीम ने बराड़ा से अंबाला की ओर आ रहे बाइक सवार तीन युवकों को रास्ते में रोककर गिरफ्तार किया. तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से ये विस्फोटक सामग्री बरामद हुई.

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार युवकों की उम्र 20 से 25 साल के बीच है. तीनों अलग-अलग राज्यों के रहने वाले हैं. एक आरोपी हरियाणा के कंबासी गांव, दूसरा राजस्थान के अजमेर और तीसरा उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला है. पुलिस ने बरामद विस्फोटक सामग्री को जांच के लिए लैब भेज दिया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि यह आरडीएक्स है या कोई अन्य विस्फोटक पदार्थ. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये लोग विस्फोटक सामग्री लेकर कहां जा रहे थे और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाना था.

हरियाणा के अंबाला में स्पेशल टास्क फोर्स ने बाइक सवार तीन युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से दो किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है. अंबाला में एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की. टीम ने बराड़ा से अंबाला की ओर आ रहे बाइक सवार तीन युवकों को रास्ते में रोककर गिरफ्तार किया. तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से ये विस्फोटक सामग्री बरामद हुई.

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार युवकों की उम्र 20 से 25 साल के बीच है. तीनों अलग-अलग राज्यों के रहने वाले हैं. एक आरोपी हरियाणा के कंबासी गांव, दूसरा राजस्थान के अजमेर और तीसरा उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला है. पुलिस ने बरामद विस्फोटक सामग्री को जांच के लिए लैब भेज दिया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि यह आरडीएक्स है या कोई अन्य विस्फोटक पदार्थ. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये लोग विस्फोटक सामग्री लेकर कहां जा रहे थे और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाना था.

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