भूटान में ग्लेशियर झील फटने से तबाही, उत्तर बंगाल में बाढ़ का खतरा मंडराया

नेपाल के बाद अब भूटान में एक बड़ा प्राकृतिक संकट खड़ा हो गया है। भूटान के गासा जिले में स्थित शिंटाफू ग्लेशियल झील का किनारा टूटने से लगभग 74 लाख क्यूबिक मीटर पानी तेज गति से नदियों में बह गया है, जिससे भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। इस घटना के बाद भारत के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और कूचबिहार जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, खासकर संकोश नदी के निचले इलाकों में प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वन मंत्री और स्थानीय विधायकों ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। खतरे को देखते हुए जंगली जानवरों के भी जंगलों से बाहर आने की आशंका जताई गई है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है और लोगों से पूरी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है।