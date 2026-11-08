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जिंदगी की जंग और हाथों में डिलीवरी बैग: संघर्ष से डटकर मुकाबला कर Blinkit में डिलीवरी वर्कर बनीं भुवनेश्वर की सिली बेहरा

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SILI BEHRA BLINKIT DELIVERY WORKER BHUBANESWAR (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 8, 2026 at 7:16 PM IST

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ओडिशा के भुवनेश्वर की रहने वाली सिली बेहरा की कहानी संघर्ष और हौसले की एक मिसाल है। बचपन की गरीबी और कम उम्र में शादी की मुश्किलों के बाद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए खुद अपनी जिंदगी की कमान संभाली। आज वह Blinkit में डिलीवरी वर्कर के रूप में काम करती हैं, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद रोजाना करीब 30 ऑर्डर डिलीवर कर लगभग 1500 रुपये कमाती हैं। सिली यहीं नहीं रुकना चाहतीं, बल्कि बचत और लोन की मदद से कार खरीदकर ओला-उबर में ड्राइवर के तौर पर काम करने का सपना देखती हैं। उनकी यह कहानी साबित करती है कि महिलाओं को सहारे की नहीं, बल्कि सिर्फ एक सही अवसर की जरूरत होती है।

ओडिशा के भुवनेश्वर की रहने वाली सिली बेहरा की कहानी संघर्ष और हौसले की एक मिसाल है। बचपन की गरीबी और कम उम्र में शादी की मुश्किलों के बाद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए खुद अपनी जिंदगी की कमान संभाली। आज वह Blinkit में डिलीवरी वर्कर के रूप में काम करती हैं, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद रोजाना करीब 30 ऑर्डर डिलीवर कर लगभग 1500 रुपये कमाती हैं। सिली यहीं नहीं रुकना चाहतीं, बल्कि बचत और लोन की मदद से कार खरीदकर ओला-उबर में ड्राइवर के तौर पर काम करने का सपना देखती हैं। उनकी यह कहानी साबित करती है कि महिलाओं को सहारे की नहीं, बल्कि सिर्फ एक सही अवसर की जरूरत होती है।

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