मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 27 साल की मॉडल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. जिसका नाम खुशबु अहिरवार था. एक युवक इसे एक हॉस्पिटल में गंभीर हालत में छोड़कर भाग गया. डॉक्टर्स ने जब युवती की जांच की तो वो मरी हुई थी. अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को खबर दी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. इसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं. इधर परिजनों ने बताया कि वो दोस्त कासिम के साथ उज्जैन गई थी. युवक पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने मॉडल के दोस्त कासिम को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है. खुशबू पिछले पिछले तीन सालों से सोशल मीडिया पर एक्टिव थी. इंस्टाग्राम पर डायमंड गर्ल 30 के नाम से अकाउंट था. जिस पर वह रील्स बनाकर डालती थी.ये कई लोकल एड में काम कर चुकी है.