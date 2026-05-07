मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भोपाल और इंदौर मेट्रो में ‘सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स’ पहल शुरू की है. इसके तहत लोग अब मेट्रो कोच में बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, प्री-वेडिंग शूट, डॉक्यूमेंट्री और फिल्म शूटिंग जैसी गतिविधियां कर सकेंगे. बिना सजावट वाले स्थिर मेट्रो कोच की बुकिंग 5,000 रुपये प्रति घंटा और चलती मेट्रो कोच की बुकिंग 7,000 रुपये प्रति घंटा तय की गई है. एक कोच में अधिकतम 50 लोगों को अनुमति मिलेगी. आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है. हालांकि मेट्रो कोच के अंदर धूम्रपान और शराब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. अधिकारियों को उम्मीद है कि इस अनोखी पहल से लोगों में मेट्रो को लेकर आकर्षण बढ़ेगा और यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा.