भोपाल: देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में तिरंगा झंडा फहराया. उन्होंने कहा कि, ''देश के वीर सपूतों की बदौलत ही भारत को आजादी मिली है.'' इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. सीएम ने कहा, ''आज जब हम स्वतंत्रता के 79 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मना रहे हैं, तब उन सभी अमर बलिदानियों को कृतज्ञतापूर्वक नमन हैं, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता और रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया. स्वतंत्रता दिवस केवल राष्ट्रीय पर्व ही नहीं, बल्कि आत्ममंथन और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को पुनः स्मरण करने का सुअवसर है.''