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JCB के एक झटके से फूटी गैस पाइपलाइन, 10 फीट तक उठी लपटें, टेलीकॉम केबल भी जले

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JCB के एक झटके से फूटी गैस पाइपलाइन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 24, 2026 at 4:42 PM IST

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Updated : October 24, 2026 at 5:02 PM IST

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भोपाल: शनिवार को राजधानी भोपाल के भानपुर ब्रिज पर गैस पाइपलाइन में आग लग गई. आग की 10 फीट ऊंची लपटें देखकर आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग की चपेट में गैस पाइपलाइन के साथ टेलीकॉम केबल भी आ गई, जिससे इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं से जुड़ी केबल जलने की सूचना है. स्थानीय लोगों ने बताया कि, छोला ब्रिज के पास थिंक गैस पाइपलाइन गुजरी है. यहीं नजदीक मेट्रो का काम भी चल रहा है. जेसीबी से खुदाई के दौरान गैस लाइन लीकेज हुई थी. जिसके बाद पाइपलाइन में आग लग गई. आसपास से गुजर रही टेलीकॉम केबल को नुकसान पहुंचने की आशंका है. छोला थाना प्रभारी सरस्वती तिवारी ने कहा कि, ''भानपुर ब्रिज पर गैस पाइपलाइन में आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. दमकलों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. वहीं, मौके पर गैस कंपनी की तकनीकी टीम भी पहुंच गयी जो तकनीकी जानकारी जुटा रही है. घटना के बाद पाइपलाइन की सुरक्षा और संभावित गैस रिसाव को लेकर स्थिति साफ होना बाकी है. आग से हुए नुकसान और आग लगने के सही कारण का खुलसा जांच के बाद होगा."

भोपाल: शनिवार को राजधानी भोपाल के भानपुर ब्रिज पर गैस पाइपलाइन में आग लग गई. आग की 10 फीट ऊंची लपटें देखकर आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग की चपेट में गैस पाइपलाइन के साथ टेलीकॉम केबल भी आ गई, जिससे इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं से जुड़ी केबल जलने की सूचना है. स्थानीय लोगों ने बताया कि, छोला ब्रिज के पास थिंक गैस पाइपलाइन गुजरी है. यहीं नजदीक मेट्रो का काम भी चल रहा है. जेसीबी से खुदाई के दौरान गैस लाइन लीकेज हुई थी. जिसके बाद पाइपलाइन में आग लग गई. आसपास से गुजर रही टेलीकॉम केबल को नुकसान पहुंचने की आशंका है. छोला थाना प्रभारी सरस्वती तिवारी ने कहा कि, ''भानपुर ब्रिज पर गैस पाइपलाइन में आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. दमकलों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. वहीं, मौके पर गैस कंपनी की तकनीकी टीम भी पहुंच गयी जो तकनीकी जानकारी जुटा रही है. घटना के बाद पाइपलाइन की सुरक्षा और संभावित गैस रिसाव को लेकर स्थिति साफ होना बाकी है. आग से हुए नुकसान और आग लगने के सही कारण का खुलसा जांच के बाद होगा."

Last Updated : October 24, 2026 at 5:02 PM IST

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