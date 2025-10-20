ETV Bharat / Videos

भिंड में दीपावली पर जगमग हो उठा कालिक मंदिर, एक साथ जलाए गए 2.51 लाख दीये - BHIND KALIKA TEMPLE DIWALI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 20, 2025 at 7:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

​भिंड: बघेली कलिका मंदिर परिसर में रविवार की रात अयोध्या जैसा नजारा देखने को मिला. यहां पहली बार 2.51 लाख दीप जलाए गए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया. इससे पहले सुबह करीब 11 बजे शहर के गौरी सरोवर से श्री राम की शोभायात्रा निकाली गई. इसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक सुंदरकांड पाठ हुआ. आयोजक शंभू शर्मा ने बताया कि "यह आयोजन ऐतिहासिक रहा और मंदिर के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलित किए गए. दीपों को विशेष रूप से बाहर से मंगाया गया था. यह भव्य आयोजन उस दिन को मनाने के लिए किया गया, जब भगवान राम वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे." बघेली कालिका मंदिर जिले का सबसे प्राचीन मंदिर है. यह भक्तों की आस्था का खास केंद्र है. 

​भिंड: बघेली कलिका मंदिर परिसर में रविवार की रात अयोध्या जैसा नजारा देखने को मिला. यहां पहली बार 2.51 लाख दीप जलाए गए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया. इससे पहले सुबह करीब 11 बजे शहर के गौरी सरोवर से श्री राम की शोभायात्रा निकाली गई. इसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक सुंदरकांड पाठ हुआ. आयोजक शंभू शर्मा ने बताया कि "यह आयोजन ऐतिहासिक रहा और मंदिर के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलित किए गए. दीपों को विशेष रूप से बाहर से मंगाया गया था. यह भव्य आयोजन उस दिन को मनाने के लिए किया गया, जब भगवान राम वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे." बघेली कालिका मंदिर जिले का सबसे प्राचीन मंदिर है. यह भक्तों की आस्था का खास केंद्र है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

BHIND LAKHS LAMPS LIT UP
BHIND KALIKA TEMPLE
DIWALI 2025
BHIND NEWS
BHIND KALIKA TEMPLE DIWALI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

cow dung lamp for environment

दिवाली पर गोबर के दीपक से रोशन होंगे घर, पर्यावरण और रोजगार को बढ़ावा देने अनोखी पहल

October 19, 2025 at 2:44 PM IST
Seoni tigress hunts deer

नन्हे हिरण पर टूट पड़ा बाघिन परिवार, पेंच में शिकार का रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो

October 14, 2025 at 6:33 PM IST
BADRI STONE BROKEN CHEST

'बुंदेलखंड के खली' में गजब की मजबूती, छाती पर 10 क्विंटल का पत्थर रखकर चलवाए धमाधम हथौड़े

October 4, 2025 at 2:03 PM IST
INDORE FANS CELEBRATE INDIA VICTORY

आधी रात राजवाड़ा पर क्रिकेट प्रेमियों का मेला, भारत की जीत पर आतिशबाजी कर लहराया तिरंगा

September 29, 2025 at 12:49 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ऋषिकेश में गंगा नदी में बहा मध्य प्रदेश का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 4 दिन बाद भी लापता

उज्जैन में मिलावटखोरों पर शिकंजा, 400 किलो नकली मावा किया जब्त, फैक्ट्री सीज

बड़वानी में हरी-भरी हुई बंजर जमीन, केजर आदिल ने बनाए ट्री-गार्ड, 130 में से 80 पौधे बने घने पेड़

दिवाली में भी आंदोलन के मूड में किसान, ट्रैक्टर रैली निकाल कर भगवान को सौंपा ज्ञापन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.