भरतनाट्यम करते हुए चढ़ी अंजनाद्रि पहाड़ी की 575 सीढ़ियां, 9 मिनट से कम समय में पूरी की चढ़ाई - BHARATANATYAM DANCER
Published : December 7, 2025 at 9:27 PM IST
कर्नाटक के कोप्पल ज़िले में अंजनाद्रि पहाड़ी पर हर दिन हज़ारों भक्त आते हैं, जिनमें से कई लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं. इनमें से एक भक्त ने सबका ध्यान खींचा. भरतनाट्यम कलाकार और टीचर हर्षिता एन. ने अंजनाद्रि पहाड़ी की 575 सीढ़ियां, जो 200 फीट से ज़्यादा ऊंची हैं, रिकॉर्ड समय, 8 मिनट और 54 सेकंड में चढ़ीं, और चढ़ाई के दौरान लगातार भरतनाट्यम करती रहीं
आम भक्तों को पहाड़ी पर चढ़ने में 15-20 मिनट लगते हैं. लेकिन हर्षिता ने इसे मुश्किल डांस मूव्स के साथ जोड़ा, जिससे यह और भी ज़्यादा खास और यादगार बन गया.
उन्होंने पहाड़ी के नीचे खास पूजा करने के बाद, भगवान हनुमान के प्रिय भगवान राम का नाम जपते हुए, पूरे रास्ते भरतनाट्यम की पंडानल्लूर और तंजावुर शैलियों का प्रदर्शन किया.
हर्षिता ने अपनी उपलब्धि के बारे में बताते हुए कहा कि वह लगभग दो दशकों से भरतनाट्यम नृत्य का अभ्यास कर रही हैं, और उन्होंने सात साल की उम्र में अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी. उन्होंने आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी कला रूप का भी सीखा है.
