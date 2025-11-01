छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन परिसर में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण LIVE - CHHATTISGARH FOUNDATION DAY
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2025 at 12:25 PM IST|
Updated : November 1, 2025 at 12:32 PM IST
रायपुर: प्रधानमंत्री नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं. बता दें छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने में अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वपूर्ण भूमिका है. वाजपेयी सरकार के नेतृत्व में संसद में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण विधेयक पारित हुआ. जिसके बाद 1 नवंबर साल 2000 को छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना. तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान यहां की जनता से अलग राज्य देने का वादा किया था. जिसे उन्होंने पूरा किया. छत्तीसगढ़ बने आज 25 साल पूरे हो गए.
