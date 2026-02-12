ETV Bharat / Videos

मजदूर और किसान संगठनों का भारत बंद, चार लेबर कोड और केंद्र की नीतियों का विरोध - BHARAT BAND HITS NORMAL LIFE

मजदूर और किसान संगठनों का भारत बंद (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 12, 2026 at 6:12 PM IST

देश के अलग-अलग मजदूर संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है. इस बंद को किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा का भी समर्थन हासिल है.  बंद का असर देश के विभिन्न राज्यों में देखा जा रहा है. दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु, केरल, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक में इसका ज्यादा असर दिख रहा है.  

ऐसा दावा किया जा रहा है कि आज के भारत बंद में 30 करोड़ से ज्यादा कामगार शामिल हैं. किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के अलावा कई मजदूर संगठन इस बंद में शामिल हैं. जिनके नाम भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, हिंद मजदूर सभा हैं.

बंद समर्थक चार लेबर कोड और नियमों को खत्म करने, ड्राफ्ट सीड बिल और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल और 'सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) एक्ट' को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. साथ ही, मनरेगा को फिर से शुरू करने, विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन एक्ट को खत्म करने की भी मांग कर रहे हैं. बंद समर्थकों ने सरकार पर श्रमिकों के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया है.  

BHARAT BAND HITS NORMAL LIFE

