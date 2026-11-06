बेंगलुरु में कैब ड्राइवर का खूनी खेल: पत्नी, सास और साले समेत 7 का बेरहमी से मर्डर

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक कैब ड्राइवर ने अपनी पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों समेत सात लोगों की हत्या कर दी है. ये घटना दो दिन पहले हुई थी. पुलिस ने आरोपी इंदुशेखर को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार, पीड़ितों की पहचान श्रीरामपुरा के रहने वालों के रूप में हुई है जिनमें आरोपी की सास रूपावती, रूपावती की बेटी यानी आरोपी की पत्नी सुनीता, रूपावती के बेटे शिवकुमार और शंकर, उनकी बहुएं दिव्या और नलिनी और उनका पोता पुनीत शामिल हैं.

करीब दो दशक पहले इंदुशेखर की सुनीता से शादी हुई थी. ये परिवार राजाजीनगर में भाश्याम सर्कल के पास रहता था. सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था. हाल में कुछ घरेलू मुद्दों को लेकर उनके बीच झगड़े शुरू हो गए थे.

बताया जाता है कि सुनीता का अपनी मां और भाइयों से ज्यादा लगाव था, ये बात इंदुशेखर को पसंद नहीं थी. लिहाजा उसने सुनीता के अपने मायके आने-जाने पर भी पाबंदियां लगा दी थीं. इसके बाद भी जब सुनीता का अपने परिवार से अपना नाता खत्म नहीं हुआ तो इंदुशेखर ने नहीं तोड़ा. इस बात को लेकर अपनी पत्नी से नाराज इंदुशेखर ने अपनी जिंदगी की परेशानियों के लिए उसके परिवार को जिम्मेदार ठहराया और उनकी हत्या करने की साजिश रची.

उसने अपनी पत्नी सुनीता के सिर पर सिलबट्टे से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई. उसके शव को कार में ले गया और नंदी हिल्स में फेंक दिया. फिर उसने अपनी पत्नी के भाइयों, शिवकुमार और शंकर को अपने घर बुलाया, जहां उन्होंने साथ बैठकर शराब पी, इसके बाद उसने सिलबट्टे से वार करके उन दोनों की भी हत्या कर दी. बाद में उसने शंकर की पत्नी नलिनी और शिवकुमार की पत्नी दिव्या की भी हत्या कर दी. इतना ही नहीं, उसने शंकर के बेटे पुनीत और अपनी सास रूपवती को भी मार डाला. शवों को अलग-अलग जगहों पर ले जाकर फेंक दिया. हत्याओं के बाद, आरोपी ने घर से खून के धब्बे साफ किए और सिल-बट्टे को सैनिटाइज करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया.

साले की पत्नी नलिनी की मां की शिकायत पर जांच हुई तो इस खौफनाक हत्याकांड का खुलासा हुआ. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अपराध से जुड़ी सभी वस्तुओं जब्त कर ली गई हैं. एक शव मिल गया है, जबकि छह की तलाश जारी है.