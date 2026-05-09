ETV Bharat / Videos

बंगाल का नया 'टाइगर': सुवेंदु अधिकारी का सियासी सफर - SUVENDU POLITICAL JOURNEY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
बंगाल का नया 'टाइगर' (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 9, 2026 at 7:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने बंगाल में ममता बनर्जी का किला ढहा दिया वो कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपाही थे, उनका दाहिना हाथ माने जाते थे.

दीदी, जिन्होंने बंगाल से 34 साल के वामपंथी शासन को खत्म कर दिया, उस दीदी को शुभेंदु अधिकारी ने ना सिर्फ सत्ता से बेदखल कर दिया, बल्कि भवानीपुर सीट पर भी उन्हें करारी शिकस्त दी.  

बात 2020 की है. शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया. वजह उनका परिवारवाद. उस वक्त शुभेंदु तृणमूल में ममता के बाद लीड रोल में माने जाते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने जगह ले ली, फिर उन्होंने ममता दीदी के खिलाफ जंग का रास्ता चुना और बीजेपी के साथ हो लिये.  तब से उनका ग्राफ कैसे बढ़ा, जानिए उनका पूरा सियासी सफरनामा

शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने बंगाल में ममता बनर्जी का किला ढहा दिया वो कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपाही थे, उनका दाहिना हाथ माने जाते थे.

दीदी, जिन्होंने बंगाल से 34 साल के वामपंथी शासन को खत्म कर दिया, उस दीदी को शुभेंदु अधिकारी ने ना सिर्फ सत्ता से बेदखल कर दिया, बल्कि भवानीपुर सीट पर भी उन्हें करारी शिकस्त दी.  

बात 2020 की है. शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया. वजह उनका परिवारवाद. उस वक्त शुभेंदु तृणमूल में ममता के बाद लीड रोल में माने जाते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने जगह ले ली, फिर उन्होंने ममता दीदी के खिलाफ जंग का रास्ता चुना और बीजेपी के साथ हो लिये.  तब से उनका ग्राफ कैसे बढ़ा, जानिए उनका पूरा सियासी सफरनामा

For All Latest Updates

TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI
ममता बनर्जी
सुवेंदु अधिकारी
भवानीपुर सीट
SUVENDU POLITICAL JOURNEY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

अमेरिका को ईरान की चेतावनी

अमेरिका को ईरान की चेतावनी, युद्ध विराम का उल्लंघन किया तो होंगे घातक परिणाम

May 9, 2026 at 7:30 PM IST
रूस-यूक्रेन युद्ध में 3 दिन का सीजफायर

रूस-यूक्रेन युद्ध में 3 दिन का सीजफायर… ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान

May 9, 2026 at 7:20 PM IST
Shahpur Kandi Dam benefits farmers

रावी का पानी अब किसानों के खेतों में… शाहपुर कंडी बांध से बदली सीमावर्ती गांवों की तस्वीर

May 9, 2026 at 6:10 PM IST
PM Modi touches feet of Makhanlal Sarkar

शुभेंदु के शपथ मंच पर कौन थे वो बुजुर्ग? जिनके पैर छूकर भावुक हुए PM मोदी

May 9, 2026 at 6:00 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.