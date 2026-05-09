शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने बंगाल में ममता बनर्जी का किला ढहा दिया वो कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपाही थे, उनका दाहिना हाथ माने जाते थे.

दीदी, जिन्होंने बंगाल से 34 साल के वामपंथी शासन को खत्म कर दिया, उस दीदी को शुभेंदु अधिकारी ने ना सिर्फ सत्ता से बेदखल कर दिया, बल्कि भवानीपुर सीट पर भी उन्हें करारी शिकस्त दी.

बात 2020 की है. शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया. वजह उनका परिवारवाद. उस वक्त शुभेंदु तृणमूल में ममता के बाद लीड रोल में माने जाते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने जगह ले ली, फिर उन्होंने ममता दीदी के खिलाफ जंग का रास्ता चुना और बीजेपी के साथ हो लिये. तब से उनका ग्राफ कैसे बढ़ा, जानिए उनका पूरा सियासी सफरनामा