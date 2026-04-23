बंगाल चुनाव 2026: सुवेंदु अधिकारी का बड़ा बयान... ‘बदलाव नहीं हुआ तो सनातन खत्म!’ - SUVENDU ON SANATAN
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Published : April 23, 2026 at 1:57 PM IST
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के लिए आज 152 सीटों पर मतदान जारी है. सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने मतदान के बाद बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि इस बार बदलाव होगा और अगर बदलाव नहीं हुआ तो बंगाल में सनातन खत्म हो जाएगा. सुवेंदु अधिकारी इस बार भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं. उन्होंने चुनाव आयोग की सराहना करते हुए कहा कि कुछ जगहों पर गड़बड़ी भी सामने आ रही है. वहीं, आसनसोल साउथ से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने वोट डालने के बाद कहा कि जनता इस बार टीएमसी को हटाने का मन बना चुकी है. उन्होंने इसे बंगाल को बचाने की लड़ाई बताया.
पहले चरण में कुल 1,478 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि पूरे राज्य की 294 सीटों पर दो चरणों में मतदान होना है. दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी. वोटों की गिनती 4 मई को होगी और तब तय होगा कि बंगाल में सत्ता किसके हाथ में जाती है.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के लिए आज 152 सीटों पर मतदान जारी है. सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने मतदान के बाद बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि इस बार बदलाव होगा और अगर बदलाव नहीं हुआ तो बंगाल में सनातन खत्म हो जाएगा. सुवेंदु अधिकारी इस बार भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं. उन्होंने चुनाव आयोग की सराहना करते हुए कहा कि कुछ जगहों पर गड़बड़ी भी सामने आ रही है. वहीं, आसनसोल साउथ से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने वोट डालने के बाद कहा कि जनता इस बार टीएमसी को हटाने का मन बना चुकी है. उन्होंने इसे बंगाल को बचाने की लड़ाई बताया.
पहले चरण में कुल 1,478 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि पूरे राज्य की 294 सीटों पर दो चरणों में मतदान होना है. दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी. वोटों की गिनती 4 मई को होगी और तब तय होगा कि बंगाल में सत्ता किसके हाथ में जाती है.