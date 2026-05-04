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बंगाल में BJP को बहुमत के संकेत, ममता बनर्जी ने मतगणना में हेरफेर के आरोप लगाए - WEST BENGAL RESULT TRENDS 2026

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बंगाल में BJP को बहुमत के संकेत, (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 4, 2026 at 3:40 PM IST

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देश के पांच राज्यों में जारी मतगणना के बीच पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल रहा है. शुरुआती रुझानों में बीजेपी 198 सीटों पर बढ़त के साथ बहुमत की ओर बढ़ती दिख रही है, जबकि टीएमसी 88 सीटों पर आगे है. इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतगणना प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शुरुआती चरणों में हेरफेर की जा रही है. वहीं BJP नेता सुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है. दूसरी ओर तमिलनाडु में Vijay की पार्टी टीवीके मजबूत उभरती दिख रही है. अब अंतिम नतीजों का इंतजार है.

देश के पांच राज्यों में जारी मतगणना के बीच पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल रहा है. शुरुआती रुझानों में बीजेपी 198 सीटों पर बढ़त के साथ बहुमत की ओर बढ़ती दिख रही है, जबकि टीएमसी 88 सीटों पर आगे है. इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतगणना प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शुरुआती चरणों में हेरफेर की जा रही है. वहीं BJP नेता सुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है. दूसरी ओर तमिलनाडु में Vijay की पार्टी टीवीके मजबूत उभरती दिख रही है. अब अंतिम नतीजों का इंतजार है.

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