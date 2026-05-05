पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के नतीजों ने सियासी समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं. BJP को बड़ी बढ़त मिलने का सबसे बड़ा कारण अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव माना जा रहा है. पहले जहां ये वोट TMC को एकजुट होकर फायदा पहुंचाते थे, वहीं इस बार कांग्रेस, वाम दलों और क्षेत्रीय पार्टियों में बंट गए. मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे इलाकों में इसका असर साफ दिखा, जहां बीजेपी ने अपनी सीटें बढ़ा लीं और टीएमसी को नुकसान हुआ. कई सीटों पर बीजेपी ने बिना ज्यादा वोट बढ़ाए सिर्फ विपक्ष के बंटवारे का फायदा उठाकर जीत हासिल की. यह नतीजा दिखाता है कि टीएमसी का पारंपरिक वोट बैंक अब पहले जैसा मजबूत और एकजुट नहीं रहा.