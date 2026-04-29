ETV Bharat / Videos

बंगाल विधानसभा चुनाव: छिटपुट हिंसा के बीच 91 फीसदी से ज्यादा मतदान, अब 4 मई का इंतजार - 2ND PHASE VOTING

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
छिटपुट हिंसा के बीच 91 फीसदी से ज्यादा मतदान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 29, 2026 at 11:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में छिटपुट हिंसा के बीच  91 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ.भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल दिखा जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा के शुभेंदु अधिकारी, जो इस प्रतिष्ठित सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, ने एक ही बूथ क्षेत्र में एक-दूसरे पर जमकर आरोप-प्रत्यारोप लगाए. कोलकाता के भवानीपुर और दक्षिण 24 परगना के बसंती से लेकर नदिया के छपरा और हावड़ा के बल्ली तक, दिन भर बंगाल के जाने-माने चुनावी परिदृश्य के अनुरूप ही माहौल छाया रहा. मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें, बूथ स्तर पर झड़पें और राजनीतिक खींचतान. इन सबके बीच, यह देखना बाकी है कि सत्ता-विरोधी लहर और मतदाता सूची में संशोधन से राज्य सचिवालय, नबन्ना में सत्ता के समीकरण में कोई बदलाव आएगा या नहीं.

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में छिटपुट हिंसा के बीच  91 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ.भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल दिखा जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा के शुभेंदु अधिकारी, जो इस प्रतिष्ठित सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, ने एक ही बूथ क्षेत्र में एक-दूसरे पर जमकर आरोप-प्रत्यारोप लगाए. कोलकाता के भवानीपुर और दक्षिण 24 परगना के बसंती से लेकर नदिया के छपरा और हावड़ा के बल्ली तक, दिन भर बंगाल के जाने-माने चुनावी परिदृश्य के अनुरूप ही माहौल छाया रहा. मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें, बूथ स्तर पर झड़पें और राजनीतिक खींचतान. इन सबके बीच, यह देखना बाकी है कि सत्ता-विरोधी लहर और मतदाता सूची में संशोधन से राज्य सचिवालय, नबन्ना में सत्ता के समीकरण में कोई बदलाव आएगा या नहीं.

For All Latest Updates

TAGGED:

2ND PHASE VOTING
ASSEMBLY ELECTIONS 2026
विधानसभा चुनाव 2026
बंगाल विधानसभा चुनाव
2ND PHASE VOTING

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Exit Polls- बंगाल में BJP को मिल सकता है बहुमत

Poll of Polls: बंगाल में BJP को मिल सकता है बहुमत, असम में एनडीए आगे, देखें एग्जिट पोल

April 29, 2026 at 11:10 PM IST
WEST BENGAL ELECTION 2026 BOOTH AGENT ATTACK CHAPRA CONSTITUENCY NEWS

मतदान के बीच हिंसा… नादिया के हत्रा बाजार में TMC-BJP-ISF कार्यकर्ताओं की झड़प, कई गिरफ्तार

April 29, 2026 at 10:50 PM IST
अमेरिकी नौसैनिकों ने अरब सागर में जहाज पर धावा बोला

अमेरिकी नौसैनिकों ने अरब सागर में जहाज पर धावा बोला, ईरान की ओर जाने का था संदेह

April 29, 2026 at 10:21 PM IST
West Bengal Falta EVM tampering BJP allegation repoll decision CEO statement

बंगाल वोटिंग में EVM विवाद… चुनाव आयोग सख्त—गड़बड़ी साबित हुई तो दोबारा मतदान

April 29, 2026 at 9:00 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.