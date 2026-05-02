बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: साउथ 24 परगना में रीपोलिंग के दौरान झड़प, भारी पुलिस बल तैनात - CLASHES ERUPT DURING REPOLLING
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Published : May 2, 2026 at 10:50 PM IST
पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर दोबारा मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है. शाम पांच बजे तक 87 प्रतिशत वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. हिंसक झड़प की छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांति पूर्ण रहा. रीपोलिंग के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में कुछ जगहों पर झड़प हुई. बीजेपी समर्थकों का आरोप है कि उन्हें वोट देने से रोका गया. लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता उन्हें डरा-धमका रहे हैं, जिसके खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया.
झड़प के बाद वहां भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई. यहां 4 मई को वोटों की गिनती से पहले फालता इलाके में CRPF और RAF के जवानों की तैनाती की गई है. साथ ही, चुनाव आयोग की ओर से मतदान की निगरानी की पूरी व्यवस्था की गई.
चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना की डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिम में पंद्रह बूथों पर दोबारा मतदान कराने के आदेश दिए थे. मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 बूथों पर.. जबकि डायमंड हार्बर की 4 सीटों पर वोटिंग कराई गई. इन जगहों पर दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान हुए थे, जिसमें आयोग को भारी अनियमितता की शिकायत मिली थी. आयोग ने शिकायतों की जांच कराने के बाद यहां दोबारा वोटिंग के आदेश दिए थे.
पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर दोबारा मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है. शाम पांच बजे तक 87 प्रतिशत वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. हिंसक झड़प की छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांति पूर्ण रहा. रीपोलिंग के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में कुछ जगहों पर झड़प हुई. बीजेपी समर्थकों का आरोप है कि उन्हें वोट देने से रोका गया. लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता उन्हें डरा-धमका रहे हैं, जिसके खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया.
झड़प के बाद वहां भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई. यहां 4 मई को वोटों की गिनती से पहले फालता इलाके में CRPF और RAF के जवानों की तैनाती की गई है. साथ ही, चुनाव आयोग की ओर से मतदान की निगरानी की पूरी व्यवस्था की गई.
चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना की डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिम में पंद्रह बूथों पर दोबारा मतदान कराने के आदेश दिए थे. मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 बूथों पर.. जबकि डायमंड हार्बर की 4 सीटों पर वोटिंग कराई गई. इन जगहों पर दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान हुए थे, जिसमें आयोग को भारी अनियमितता की शिकायत मिली थी. आयोग ने शिकायतों की जांच कराने के बाद यहां दोबारा वोटिंग के आदेश दिए थे.