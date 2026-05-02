ETV Bharat / Videos

बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: साउथ 24 परगना में रीपोलिंग के दौरान झड़प, भारी पुलिस बल तैनात - CLASHES ERUPT DURING REPOLLING

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
बंगाल में पुनर्मतदान के दौरान घमासान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 2, 2026 at 10:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर दोबारा मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है. शाम पांच बजे तक 87 प्रतिशत वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. हिंसक झड़प की छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांति पूर्ण रहा.  रीपोलिंग के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में कुछ जगहों पर झड़प हुई. बीजेपी समर्थकों का आरोप है कि उन्हें वोट देने से रोका गया. लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता उन्हें डरा-धमका रहे हैं, जिसके खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया.  

झड़प के बाद वहां भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई. यहां 4 मई को वोटों की गिनती से पहले फालता इलाके में CRPF और RAF के जवानों की तैनाती की गई है. साथ ही, चुनाव आयोग की ओर से मतदान की निगरानी की पूरी व्यवस्था की गई.  

चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना की डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिम में पंद्रह बूथों पर दोबारा मतदान कराने के आदेश दिए थे. मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 बूथों पर.. जबकि डायमंड हार्बर की 4 सीटों पर वोटिंग कराई गई. इन जगहों पर दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान हुए थे, जिसमें आयोग को भारी अनियमितता की शिकायत मिली थी. आयोग ने शिकायतों की जांच कराने के बाद यहां दोबारा वोटिंग के आदेश दिए थे.  

पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर दोबारा मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है. शाम पांच बजे तक 87 प्रतिशत वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. हिंसक झड़प की छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांति पूर्ण रहा.  रीपोलिंग के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में कुछ जगहों पर झड़प हुई. बीजेपी समर्थकों का आरोप है कि उन्हें वोट देने से रोका गया. लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता उन्हें डरा-धमका रहे हैं, जिसके खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया.  

झड़प के बाद वहां भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई. यहां 4 मई को वोटों की गिनती से पहले फालता इलाके में CRPF और RAF के जवानों की तैनाती की गई है. साथ ही, चुनाव आयोग की ओर से मतदान की निगरानी की पूरी व्यवस्था की गई.  

चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना की डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिम में पंद्रह बूथों पर दोबारा मतदान कराने के आदेश दिए थे. मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 बूथों पर.. जबकि डायमंड हार्बर की 4 सीटों पर वोटिंग कराई गई. इन जगहों पर दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान हुए थे, जिसमें आयोग को भारी अनियमितता की शिकायत मिली थी. आयोग ने शिकायतों की जांच कराने के बाद यहां दोबारा वोटिंग के आदेश दिए थे.  

For All Latest Updates

TAGGED:

CLASHES ERUPT DURING REPOLLING
बंगाल विधानसभा चुनाव 2026
रीपोलिंग के दौरान झड़प
साउथ 24 परगना में हिंसा
CLASHES ERUPT DURING REPOLLING

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

जम्मू और श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन

जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित परिचालन शुरू, तेज और आरामदायक सफर से यात्री खुश

May 2, 2026 at 10:44 PM IST
सौर मंडल प्रेरित गोलाकार खेती मॉडल

गुजरात के डांग में सौर मंडल प्रेरित गोलाकार खेती मॉडल: कम पानी में अधिक उत्पादन

May 2, 2026 at 10:44 PM IST
ईरानी सुरक्षा बलों ने जताई हमले की आशंका

ईरान पर फिर हो सकता है अमेरिका-इजराइल का हमला, ईरानी सुरक्षा बलों ने जताई हमले की आशंका

May 2, 2026 at 9:10 PM IST
एक करोड़ रुपये की संपत्ति ध्वस्त

अनंतनाग में ड्रग तस्कर के खिलाफ कार्रवाई: एक करोड़ रुपये की संपत्ति ध्वस्त

May 2, 2026 at 9:01 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.