उत्तर भारत में मॉनसून के मौसम के बावजूद बारिश की कमी बनी हुई है. उत्तर प्रदेश में सामान्य 342.8 मिलीमीटर के मुकाबले 258.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई जो 25 फीसदी की कमी है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 32 फीसदी कम बारिश हुई है. भदोही, देवरिया, जौनपुर, कानपुर देहात, कौशांबी, कुशीनगर, रायबरेली, संत कबीर नगर और सीतापुर जैसे जिलों में 50 फीसदी से ज़्यादा बारिश की कमी रिकॉर्ड की गई है. मौसम विभाग को उम्मीद है कि अगस्त के पहले हफ़्ते में मॉनसून की गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएंगी क्योंकि मॉनसून की ट्रफ उत्तर की ओर बढ़ेगी. दिल्ली-एनसीआर में नमी वाला मौसम बना हुआ है. इस हफ़्ते के आखिर में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. कुल मिलाकर, उत्तर भारत सामान्य से 13.9 फीसदी कम है, जिसमें हरियाणा-दिल्ली (-26फीसदी), पंजाब (-33फीसदी), बिहार (-42फीसदी) और पूर्वी उत्तर प्रदेश (-33फीसदी) सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं.