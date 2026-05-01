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बेलगावी में ट्रैफिक जवान का अनोखा जुगाड़…सोलर कैप से मिल रही गर्मी में ठंडक - BELAGAVI TRAFFIC POLICE

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बेलगावी में ट्रैफिक जवान का अनोखा जुगाड़… (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 1, 2026 at 7:30 PM IST

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कर्नाटक के बेलगावी में एक ट्रैफिक पुलिस जवान ने गर्मी से राहत पाने का अनोखा तरीका अपनाया है. हेड कांस्टेबल शैलेश सदालगी सोलर पैनल और छोटे पंखे वाली खास टोपी पहनकर ड्यूटी कर रहे हैं, जो धूप से ही चलती है. 40 डिग्री तापमान में यह कैप उनके सिर, आंखों और चेहरे को ठंडक देती है, जिससे काम करना आसान हो जाता है. यह अनोखा जुगाड़ अब शहर में चर्चा का विषय बन गया है. खासकर डिलीवरी कर्मचारियों ने भी ऐसी व्यवस्था लागू करने की मांग की है. बढ़ती गर्मी के बीच यह सोलर कैप एक सरल, सस्ता और प्रभावी समाधान के रूप में सामने आया है, जो भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी उपयोगी साबित हो सकता है.

कर्नाटक के बेलगावी में एक ट्रैफिक पुलिस जवान ने गर्मी से राहत पाने का अनोखा तरीका अपनाया है. हेड कांस्टेबल शैलेश सदालगी सोलर पैनल और छोटे पंखे वाली खास टोपी पहनकर ड्यूटी कर रहे हैं, जो धूप से ही चलती है. 40 डिग्री तापमान में यह कैप उनके सिर, आंखों और चेहरे को ठंडक देती है, जिससे काम करना आसान हो जाता है. यह अनोखा जुगाड़ अब शहर में चर्चा का विषय बन गया है. खासकर डिलीवरी कर्मचारियों ने भी ऐसी व्यवस्था लागू करने की मांग की है. बढ़ती गर्मी के बीच यह सोलर कैप एक सरल, सस्ता और प्रभावी समाधान के रूप में सामने आया है, जो भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी उपयोगी साबित हो सकता है.

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