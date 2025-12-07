कर्नाटक के बेलगावी के एक कुम्हार ने विकलांगता को मात देते हुए. अपनी कला से देश विदेश में पहचान बनाई है. खानापुर तालुका के दुक्करवाड़ी गांव के पुंडलिक कुंभारा ने अपने पुश्तैनी मिट्टी के बर्तन बनाने के हुनर ​​को अपग्रेड और इनोवेट करके लाखों रुपये कमाए हैं. पुंडलिक अभी 25 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे रहे हैं और उन्हें नेशनल लेवल के अवॉर्ड के लिए चुना गया है. मनोहर और विमलाबाई के बेटे पुंडलिक की एक बहन और दो भाई हैं. उनका परिवार कुम्हारों का है जो पारंपरिक रूप से गुज़ारा करने के लिए मिट्टी की चीज़ें, जैसे बर्तन और दीये बनाते थे.

अपनी शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद, पुंडलिक ने B.Ed डिग्री के साथ मराठी में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया. 2020 में, उन्हें सरकारी टीचर की नौकरी मिल गई, लेकिन उन्होंने अपने पुश्तैनी काम को चुनने का फैसला किया.

खानापुर पॉटरी ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक ट्रेनिंग लेने के बाद, उन्होंने टेराकोटा और म्यूरल आर्ट का इस्तेमाल करके अपनी मिट्टी की चीज़ों को अपग्रेड किया.

फिर उन्होंने पांच लोगों के साथ एक नया बिज़नेस शुरू किया. शुरुआती इनकम 15,000 रुपये से बढ़कर अब लगभग 3 लाख रुपये प्रति महीना हो गई है. उन्होंने अपने गांव में 25 लोगों को रोज़गार दिया है, जिन्हें कम से कम 15,000 रुपये प्रति महीना सैलरी देते हैं.

उनका बिज़नेस घर का सामान, सजावटी सामान, मूर्तियां, खिलौने और पूजा का सामान, जैसे कई प्रोडक्ट बनाता है. पानी के घड़े जैसी चीज़ों से लेकर मॉडर्न लाइफस्टाइल की चीज़ों तक, वह यह पक्का करते हैं कि उनके कस्टमर्स को सब कुछ मिले. उनके पास 15 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की कीमत वाली 400 चीज़ों की रेंज है.

हम्पी के नरसिम्हा और कांतारा देवी की मूर्तियाँ पुंडालिका द्वारा बनाई गई कुछ सबसे आकर्षक कलाकृतियाँ हैं.उनके बनाए रंगीन सिक्कों की भी बहुत माँग है.

पुंडालिका को बहुत कम उम्र से ही पोलियो हो गया था. लेकिन उन्होंने इसे अपनी यात्रा में बाधा नहीं बनने दिया. आज, वह एक मजबूत व्यावसायिक समझ वाले कलाकार हैं. ग्राहक दुक्करवाड़ी में उनके घर आते हैं. और अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं. कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, केरल और अन्य राज्यों से ऑर्डर आते हैं. उनका सामान USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंग्लैंड में भी बेचा जा रहा है.

पुंडालिका को कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें बेलगावी जिला स्तरीय श्रम सम्मान, कमलादेवी चट्टोपाध्याय विश्वकर्मा राज्य स्तरीय पुरस्कार, रोटरी वोकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, क्राफ्ट काउंसिल ऑफ तेलंगाना अवार्ड, कैप्टन आबा पाटिल फाउंडेशन दिव्यांग वोकेशनल अवार्ड और बेलगावी के लोकप्रिय जनसेवा संस्था से शारीरिक रूप से विकलांग पुरस्कार शामिल हैं।

पुंडालिका द्वारा बनाई गई नरसिम्हा मूर्ति को 2024 के केंद्रीय हस्तशिल्प विशेष उल्लेखित राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है. उन्हें 8 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में यह पुरस्कार मिलेगा.