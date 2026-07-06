कर्नाटक के बेलगावी जिले में 300 साल पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी का सफल कायाकल्प किया गया है. प्यास फाउंडेशन, एनएसएस स्वयंसेवकों और स्थानीय लोगों के सहयोग से 80 फीट गहरी इस बावड़ी से वर्षों का मलबा और कचरा हटाया गया. सफाई के दौरान कई प्राकृतिक जल स्रोत फिर से सक्रिय हो गए, जिससे भीषण गर्मी में भी लगभग 20 फीट तक पानी भर गया है. आदिल शाही काल की मानी जाने वाली इस बावड़ी में 53 पत्थर की सीढ़ियां हैं और इसकी संरचना ऊपर से शिवलिंग के आकार जैसी दिखाई देती है. कभी यह ग्रामीणों, यात्रियों और पशुओं के लिए मुख्य जल स्रोत थी. अब इसके पुनरुद्धार से जल संरक्षण के साथ-साथ क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत और पर्यटन को भी नई पहचान मिलने की उम्मीद है.