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मुसलमान होना ही आजम खान का दोष, जेल में मुलाकात के बाद बोले शिवपाल यादव

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जेल में मुलाकात के बाद बोले शिवपाल यादव (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 12, 2026 at 8:48 PM IST

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 जिला कारागार गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने गुरुवार को मुलाकात की. जेल परिसर से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि आजम खान के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है. आजम खान पर लगातार झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं. हमें न्यायालय में पूरा विश्वास है कि उन्हें राहत दी जाएगी. आजम खान पर लगाए गए सभी मुकदमे झूठे हैं. उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि उन्होंने गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए विश्वविद्यालय बनाया. शिवपाल सिंह यादव ने कहा, आजम खान मुसलमान हैं इसलिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. इसी वजह से उनके साथ अन्याय किया जा रहा है. आजम खान 10 बार विधायक रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में चार बार मंत्री रह चुके हैं और दो बार सांसद भी रहे हैं. हम भी मौजूदा विधायक हैं और पिछली सरकारों में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जाली लगाकर हमारी जेल में आजम खान से मुलाकात हुई है.

 जिला कारागार गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने गुरुवार को मुलाकात की. जेल परिसर से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि आजम खान के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है. आजम खान पर लगातार झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं. हमें न्यायालय में पूरा विश्वास है कि उन्हें राहत दी जाएगी. आजम खान पर लगाए गए सभी मुकदमे झूठे हैं. उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि उन्होंने गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए विश्वविद्यालय बनाया. शिवपाल सिंह यादव ने कहा, आजम खान मुसलमान हैं इसलिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. इसी वजह से उनके साथ अन्याय किया जा रहा है. आजम खान 10 बार विधायक रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में चार बार मंत्री रह चुके हैं और दो बार सांसद भी रहे हैं. हम भी मौजूदा विधायक हैं और पिछली सरकारों में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जाली लगाकर हमारी जेल में आजम खान से मुलाकात हुई है.

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सपा नेता शिवपाल सिंह यादव

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