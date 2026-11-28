संसद के विशेष सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिसीमन बिल को लेकर X पर एक वीडियो संदेश जारी किया. वीडियो में पीएम मोदी ने अपनी ‘नारी शक्ति'’ से किया वादा पूरा करने की बात रही है.

पीएम मोदी ने 53 सेकेंड वीडियो में कहा, 'नारी शक्ति को भागीदारी दिलाने की लड़ाई दशकों से चल रही है. सालों से मैं भी इसके लिए प्रयास करने वालों में से एक हूं. कितनी ही महिलाएं ये विषय मेरे सामने उठाती रही हैं. कितनी ही बहनों ने पत्र के द्वारा मुझे सारी बातें बताई हैं. मैं जानता हूं देश की 100 प्रतिशत नारीशक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है. मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं हम महिला आरक्षण के रास्ते आने वाली हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे. हटाकर रहेंगे. हमारा हौसला भी बुलंद है, हिम्मत भी अटूट है. हमारा इरादा भी अडिग है. महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी भी रोक नहीं पाएंगे. सिर्फ वक्त का इंततजार है. बता दें कि केंद्र सरकार संसद में परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल लेकर आ रही है, जिसे 30 नवंबर को लोकसभा में पेश किया जाएगा.'

इससे पहले, शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक के दौरान केंद्रीय कैबिनेट ने परिसीमन संशोधन विधेयक और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक को मंजूरी दी थी. लेकिन कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक ने इस बिल का विरोध किया है.

बिल पर चर्चा करने के लिए इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक बैठक हुई, जिसमें इंडिया ब्लॉक के तमाम दिग्गज शामिल हुए. हालांकि बैठक में DMK और NCP-SP शामिल नहीं हुई. तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद डीएमके, इंडिया गठबंधन से दूर हो गई है और एनसीपी-एसपी ने परिसीमन विधेयक को अपना समर्थन देने के संकेत दिए हैं.